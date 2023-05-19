Игнат прокомментировал данные CNN о том, что Patriot сбил российский бомбардировщик 19 мая, 21:15 Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат не подтвердил информацию CNN о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot сбил российский бомбардировщик.

«Мы об этом не объявляли… Мы когда что-то сбиваем — мы об этом объявляем у себя на странице, в нашей инфографике появляются красивые самолетики или крылатые ракеты. Мы не объявляли, значит, об этом объявит кто-то другой, как говорится», — прокомментировал он в эфире Радио Свобода в пятницу, 19 мая.



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Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что в последние недели украинские силы ПВО сбили как минимум один российский военный самолет с помощью ЗРК Patriot. Вражеский бомбардировщик собирался нанести ракетный удар по Украине.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 308 самолетов.

13 мая в Брянской области упали сразу несколько вертолетов и самолетов ВС РФ. По данным СМИ и прокремлевских «военкоров», были сбиты два вертолета Ми-8 и два самолета. Предварительно, погибли все девять членов четырех экипажей.

Инфографика: NV

В ночь на 16 мая Россия массировано атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. По данным Генштаба, защитники Украины уничтожили все вражеские ракеты: шесть аэробаллистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и десять ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).



Минобороны России, пытаясь оправдаться после провальной ракетной атаки на Украину, заявило о «пораженном Patriot». Позже страна-агрессор увеличила масштабы фейка и нафантазировала уничтожение сразу «пяти пусковых установок» и «многофункциональной радиолокационной станции».



18 мая в Пентагоне подтвердили, что одна система Patriot была повреждена, но уже полностью восстановлена.

«Хочу заверить, что с Patriot все в порядке. Ну да, это война, иногда может потрепать со стороны. Но, я думаю, все уже работает и Patriot будет защищать нас и дальше», — сказал после этого Юрий Игнат.