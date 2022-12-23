В ВСУ утвердили список военных, которые будут обучаться работе с ЗРК Patriot — Воздушные силы

23 декабря, 17:50
Поделиться:
ЗРК Patriot (Фото:NDmytriiev/Twitter)

ЗРК Patriot (Фото:NDmytriiev/Twitter)

Воздушные силы ВСУ уже утвердили список военных, которые пройдут обучение работе с системами ПВО Patriot.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Командующий Воздушными силами утвердил перечень людей, которые могут уже собственно быть направлены на это обучение, как это было с Iris-Т и NASAMS», — отметил Игнат.

Видео дня

Он напомнил, что ВСУ ранее обучились работе западными системами ПВО за несколько недель.

«Возможно немного больше времени займет обучение Patriot, потому что это более мощная и дальнобойная техника», — сказал спикер.

Инфографика: НВ
Читайте также:

Обучение украинских военных работе с Patriot могут провести в США (Фото:Kelly Michals/flickr.com) Украинских военных могут обучать работе с системами Patriot в США, а не в Европе — Politico

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

В Воздушных силах заявили, что украинские военные могут обучиться работе с системами Patriot за несколько месяцев.

https://www.youtube.com/embed/xU8vNuDdaNc
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ ПВО ЗРК Patriot

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X