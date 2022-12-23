В ВСУ утвердили список военных, которые будут обучаться работе с ЗРК Patriot — Воздушные силы 23 декабря, 17:50 ЗРК Patriot (Фото:NDmytriiev/Twitter)

Воздушные силы ВСУ уже утвердили список военных, которые пройдут обучение работе с системами ПВО Patriot.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Командующий Воздушными силами утвердил перечень людей, которые могут уже собственно быть направлены на это обучение, как это было с Iris-Т и NASAMS», — отметил Игнат.

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Он напомнил, что ВСУ ранее обучились работе западными системами ПВО за несколько недель.

«Возможно немного больше времени займет обучение Patriot, потому что это более мощная и дальнобойная техника», — сказал спикер.

Инфографика: НВ

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

В Воздушных силах заявили, что украинские военные могут обучиться работе с системами Patriot за несколько месяцев.