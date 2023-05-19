«Пусть враг думает, что они всюду». Как Patriot мог сбить «как минимум один» военный самолет РФ — Левин

19 мая, 15:49
NV Премиум
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ЗРК Patriot (Фото:Bundeswehr/Twitter)

ЗРК Patriot (Фото:Bundeswehr/Twitter)

CNN сообщает о том, что украинские силы противовоздушной обороны сбили как минимум один российский военный самолет с помощью ЗРК Patriot.

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Radio NV прокомментировал эту информацию.

«Многие почему-то думают, что Patriot — это конкретно одна машина. Нет. <...> Во-первых, это комплексы, то есть там пусковых установок несколько. Их можно разнести на 150 км. Два Patriot — 300 км. У нас южный фронт — это 400 км. Вы можете почти весь фронт перекрыть южный только двумя», — объяснил Левин.

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Он также отметил, что никто не сообщает, где размещены ЗРК Patriot:

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Российские самолеты Боевые самолеты ЗРК Patriot Радио NV Война России против Украины

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