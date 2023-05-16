Трясущиеся коленки. Patriot будет оказывать психологическое влияние на российских пилотов — Воздушные силы Украины 16 мая, 14:44 ЗРК Patriot (Фото:Björn-/www.flickr.com)

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что дальнобойные системы ПВО, в частности, Patriot будут иметь психологический эффект на российских пилотов по некоторым направлениям.

«Пилот Су-35, зная, что он потенциально находится в зоне досягаемости такой системы… Уже коленки будут трястись. Он будет реагировать на это фактором самосохранения. Он будет думать: „Я ту бомбу раньше запущу, на 10−15 км, кто там будет знать?“ Ну, и упадет она где-то там в Белгороде… А если комплексы начнут еще их уничтожать… Я думаю, такое произойдет», — сказал Игнат в эфире LIGA.net.

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Игнат добавил, что линия столкновения очень длинная, а Patriot надежно может действовать в радиусе 100−150+ километров. Поэтому таких систем, а также европейских дальнобойных ЗРК Samp-T нужно больше.

Во вторник, 16 мая Миноброны РФ соврали, что ЗРК Patriot был якобы уничтожен «высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом Кинжал» в Киеве.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что Украина впервые сбила российскую аэробаллистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая.

Впоследствии представитель Министерства обороны США Патрик Райдер также подтвердил, что защитники Украины перехватили Кинжал с помощью системы ПВО Patriot.