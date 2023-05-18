Игнат прокомментировал информацию CNN о том, что два компонента Patriot были повреждены при ударе РФ 18 мая, 11:10 Patriot (Фото:Bundeswehr/www.flickr.com)

В четверг, 18 мая, спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат отреагировал на информацию телеканала CNN о том, что два компонента Patriot были повреждены во время удара РФ.

"Меня удивляет, почему берется освещать информацию американская пресса. Мы, следуя всем стандартам НАТО, говорим, что в режиме реального времени: извините, но без комментариев. Мы держали этот „без комментариев“ в течение дня», – сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, Patriot уничтожить одним Кинжалом нереалистично.

"Если там есть определенные повреждения, то они будут восстановлены. Patriot работает, возможно, он работал и этой ночью. Поэтому прошу всех сохранять спокойствие», – сказал он.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщал, что в результате российской атаки повреждены два компонента батареи ЗРК Patriot. В частности, генератор батареи Patriot и часть электроники. Три официальных лица США назвали ущерб минимальным, один — незначительным.

По словам собеседника CNN, во время атаки система продолжала работу. По одной из версий компоненты ЗРК могли повредить обломки вражеской ракеты, но Вашингтон рассматривает и другие версии.