Уцелел ли ЗРК Patriot? Почему не стоит верить заявлениям РФ об уничтожении комплекса и что произошло во время атаки: главные аргументы 17 мая, 13:25 Сюжет Вспышка в небе над Киевом во время ракетной атаки РФ в ночь на 16 мая (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

Вторые сутки в Украине обсуждают судьбу ЗРК Patriot, который в ночь на 16 мая защищал небо Киева и уберег украинскую столицу от поражения российскими ракетами, включая шесть гиперзвуковых Кинжалов.

Россия пытается доказать, что одному из Кинжалов якобы удалось поразить и уничтожить ЗРК Patriot. В ответ на это в украинском Минобороны уже саркастически заявили, что российская пропаганда воюет мощнее, чем многие армии мира, а в Воздушных силах ВСУ призвали не беспокоиться о судьбе Patriot.



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NV собрал главное, что известно о возможных последствиях российской атаки для украинского ЗРК Patriot: от официальных заявлений Украины и США до мнений военных экспертов.

Фантазии российской пропаганды об « уничтожении» ЗРК Patriot

После массированного удара по Киеву в ночь на 16 мая Минобороны России заявило о том, что в пределах украинской столицы якобы «был поражен ракетный комплекс Patriot производства США» — мол, оккупантам удалось поразить ЗРК «высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом Кинжал».

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ вчера были сбиты все 18 ракет, запущенных Россию в ту ночь — среди них шесть Кинжалов и девять Калибров, а также ракеты из наземных комплексов С-400 и Искандер.



В то же время российская пропаганда, в частности, ряд провоенных пабликов, начала активно распространять манипулятивные «доказательства» о якобы попадании по ЗРК Patriot. Самыми известными из них являются кадры, зафиксированные стационарной камерой в Киеве, на которых виден ряд выстрелов неустановленной системы ПВО («военкоры» РФ утверждают, что это и есть Patriot). После некоторой паузы видна также заметная вспышка ориентировочно в той же стороне, откуда вылетали противоракеты. Это, как пытаются доказать российские пропагандисты, якобы является свидетельством поражения ЗРК Patriot.

Что произошло с Patriot: официальные комментарии Украины и данные США

Минобороны Украины дало понять, что заявления российской пропаганды — на этот раз о якобы уничтожении Patriot — традиционно не стоят того, чтобы им верить.

«Пресс-служба Минобороны России мощнее, чем армии большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; ее государственные СМИ и представитель Минобороны Конашенков более чем адекватны», — саркастически прокомментировало Минобороны Украины российское заявление о якобы «поражении» ЗРК Patriot ракетой Кинжал.

В Воздушных силах Украины также заверили, что волноваться о судьбе Patriot украинцам не стоит. 17 мая во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подробно объяснил, почему уничтожить такой зенитно-ракетный комплекс одним ударом Кинжала невозможно.



Вот главные факты о размещении комплекса Patriot, которые привел Игнат:



Patriot — это дивизион, состоящий из командного пункта, радара, а также самих пусковых установок (их может быть до 8 в одной батарее ЗРК Patriot).

до 8 в одной батарее ЗРК Patriot). «Боевая обслуга» комплекса размещена в командном пункте. Именно она занимается отслеживанием целей, получает информацию о ситуации в воздухе в зоне своей ответственности. При этом командный пункт может работать в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. В ночь на 16 мая был использован именно автоматический режим, позволяющий без вмешательства сбивать воздушные цели.

Каждая из пусковых установок оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами для ракет. Эти установки расположены отдельно друг от друга , чтобы обеспечивать боевую работу комплекса.

«Уничтожить систему каким-нибудь Кинжалом — ну это невозможно. Поэтому все, что они там рассказывают, я думаю, пусть останется в их архиве пропаганды […], — добавил Юрий Игнат. — Я хочу сказать: не беспокойтесь о судьбе Patriot».



Он также объяснил, почему 16 мая командование Воздушных сил ВСУ отказалось комментировать утверждение Минобороны России о якобы уничтожении Patriot. По словам Игната, спикер российского ведомства Игорь Конашенков «уже 8 раз подряд уничтожил весь состав нашей авиации». По его словам, если бы Украина действительно располагала тем количеством оружия, об уничтожении которого заявляла Москва, «мы, наверное, уже давно бы победили».



Из официальных и неофициальных комментариев американских чиновников следует, что во время ночной атаки 16 мая ЗРК Patriot мог быть лишь в определенной степени поврежден, но не уничтожен. Вот какие комментарии из США появились за последние сутки:



Джон Кирби, спикер Совета национальной безопасности при президенте США, заявил, что не может подтвердить даже сообщения о вероятном повреждении установки Patriot в Украине. Кирби добавил, что даже если бы комплекс действительно был поврежден и нуждался в ремонте за пределами Украины, «мы, безусловно, помогли бы в этом». Он также пояснил, что американское военное оборудование, которое отправляют в Украину, часто не ново и уже имеет определенную историю повреждений или износа, и что от масштаба повреждений — если они действительно есть — будет « зависеть, смогут ли его отремонтировать украинцы, или нам возможно, понадобится им помочь».



зависеть, смогут ли его отремонтировать украинцы, или нам возможно, понадобится им помочь». Неназванный американский высокопоставленный чиновник сообщил CNN, что ЗРК Patriot, вероятно, был « поврежден, но не уничтожен» в результате атаки. Этот же чиновник отметил, что по состоянию на 16 мая США все еще оценивали масштаб вероятного ущерба, чтобы определить, необходимо ли полностью свернуть систему или же украинские специалисты смогут отремонтировать ее на месте.



поврежден, но не уничтожен» в результате атаки. Этот же чиновник отметил, что по состоянию на 16 мая США все еще оценивали масштаб вероятного ущерба, чтобы определить, необходимо ли полностью свернуть систему или же украинские специалисты смогут отремонтировать ее на месте. Еще двое неназванных чиновников США подтвердили агентству Reuters на условиях анонимности, что ЗРК Patriot, вероятно, получил « определенные повреждения» в результате российской атаки, однако, похоже, не был уничтожен. Один из этих собеседников Reuters уточнил, что это предварительная информация, однако Вашингтон и Киев уже обсуждают наилучший способ восстановить систему , и в настоящее время похоже, что комплекс даже не придется вывозить из Украины.

Почему заявления РФ об уничтожении Patriot — ложь, а результат его работы в Украине поразил Москву и мир: аргументы военных экспертов

После попыток российской пропаганды доказать, что удар Кинжала якобы оставил украинскую ПВО без ЗРК Patriot, эти утверждения подвергли критике в среде военных экспертов.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов прокомментировал резонансное видео, которое пропаганда РФ представляет как якобы момент попадания по ЗРК Patriot ракеты Кинжал. Он в деталях развенчивает подобную трактовку этих кадров, отмечая, что «такие заявления показывают в очередной раз некомпетентность и лживость Минобороны РФ и нанятых ими блогеров исходя из открытой информации о характеристиках зенитно-ракетной системы Patriot PAC-2».



Бутусов напоминает, что на видео зафиксированы траектории запуска ракет неустановленной зенитно-ракетной системы (более 20), однако самой батареи не видно — как и того, что и где именно взорвалось на земле.

Журналист также подвергает сомнению, что эти кадры вообще показывают работу именно Patriot, приводя следующие аргументы:

«Во-первых, батарея Patriot в общей сложности состоит из четырех пусковых установок, на каждой установке по четыре контейнера с ракетами. То есть батарея может быстро совершить только 16 пусков и после этого должна перезаряжаться».



«Во-вторых, пусковые установки большие, они рассредоточиваются на значительной площади, чтобы не ограничивать маневр, из одной точки пуски невозможны, одна установка из одной точки сделает лишь четыре пуска, после чего сменит позицию».

«То есть заявления о Patriot — это очередной российский фейк», — считает Бутусов. Он также доказывает, что и зафиксированная на видео вспышка вряд ли является моментом поражения украинского ЗРК российской ракетой в Киеве.

«Во-первых, видно, что взрыв удален от точки запуска к востоку от оси наблюдения. У камеры нет зума, но она фиксировала пуски с близкого расстояния, они были где-то за домом, на который камера направлена. Взрыв удален от точки запуска», — говорит Бутусов.



«Во-вторых, поражение Кинжалом какого-либо места в 3-миллионном Киеве произвести незаметно невозможно — там боевая часть в 480 кг. Я не раз выкладывал на канале видео взрыва похожей боеголовки от Точки-У. Будь удар где-то в Киеве возле какого-то дома, были бы тысячи свидетелей из-за поражения значительного количества домов и масштабных разрушений. Такого не скроешь», — отмечает журналист.

По его мнению, после запусков противоракет системы ПВО камера на самом деле могла зафиксировать «взрыв обломков сбитой ракеты, упавшей где-то за городом».

Бутусов также напоминает, что заявления Минобороны РФ об уничтожении ЗРК Patriot могли иметь несколько целей:

скрыть российские поражения в результате уничтожения пяти российских самолетов и вертолетов за последнюю неделю и в результате неудачного воздушного удара по Киеву.

скрыть неудачные действия командующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина ( как напоминает Бутусов, в Минобороны РФ продолжается аппаратная борьба между группировкой Герасимова и группировкой Суровикина, поэтому сторонники последнего « готовы придумать что угодно для спасения репутации этого известного борца с трансформаторами»).

Известный британский военный аналитик Лоуренс Фридман в своем Twitter привел репост публикации американского ветерана сил противовоздушной обороны, который ведет Twitter-аккаунт под никнеймом david D.

«Все успокойтесь, уничтожить целую батарею Patriot — это СЛОЖНО», — подчеркивает этот специалист. Он приводит схему традиционного размещения элементов батареи ЗРК Patriot и подчеркивает: «Если украинские военные сделали все правильно, потребовалось бы немало ударов, чтобы нанести реальный ущерб [комплексу]. Одна батарея в значительной степени разбросана. А у них всего три батареи [до сих пор сообщалось о предоставлении Украине двух систем Patriot, одну из которых передали США, а другую — Германия и Нидерланды — прим. ред.]», — отметил аналитик, добавив, что американские ЗРК в Украине, вероятно, прикрыты другими системами ПВО.

Он также выразил надежду, что после «отличной» демонстрации возможностей Patriot в ночь на 16 мая Украине предоставят дополнительные батареи этих ЗРК. Автор аккаунта пошутил, что результаты, которые продемонстрировала ночью 16 мая украинская ПВО, «гарантируют продажи Patriot» еще на 30 лет.

Другие профильные аналитики согласны с аргументом о значительном расстоянии между элементами батареи Patriot, хотя предполагают, что наиболее проблемным сценарием для Украины могло бы быть выведение из строя радара одной из батарей ЗРК Patriot (если у комплекса нет дополнительной связи с радарами НАТО в Румынии или западными системами воздушной разведки (AWACS).

Однако пока нет никаких данных или фактов, свидетельствующих о повреждении радара Patriot. Напротив, Алекс Холлингс, главный редактор американского портала Sandboxx News (специализируюется на военной тематике), который также является авиационным экспертом, написал, что повреждения ЗРК Patriot — если они вообще были — вероятно, минимальны: такую неофициальную информацию ему передали источники в украинских силах ПВО.

Между тем, на Западе обсуждают вероятный чрезвычайный результат работы ЗРК Patriot в Украине — в частности, шесть сбитых Кинжалов украинскими средствами ПВО во время сверхсложной атаки.



" Очевидная уязвимость Кинжалов, вероятно, стала сюрпризом и потрясением для России: Владимир Путин назвал эту систему непобедимой", — напоминают авторы ежедневного возведения британской разведки. Там также констатируют интенсификацию воздушного противостояния между Украиной и РФ, напоминая о четырех сбитых вертолетах и самолетах Воздушно-космических сил России над Брянской областью. А после того, как 3 мая Украина впервые в истории сбила баллистическую ракету Кинжал, Россия, очевидно, сделала своим приоритетом попытку «нейтрализовать усовершенствованные средства ПВО Украины», подчеркивают в Минобороны Британии.

Том Карако, директор исследований противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) подчеркнул в комментарии The Washington Post, что в ночь на 16 мая Россия осуществила «изощренную комплексную атаку с точки зрения задействования многих траекторий, многих [типов] ракет». Поэтому перед силами украинского ПВО стояла очень непростая задача, следует из слов эксперта.



«Идея [атаки россиян] состоит в том, что баллистические ракеты двигаются в одном направлении, крылатые ракеты — в другом, беспилотники — в третьем», — пояснил Карако. Он также соглашается с предположениями о том, что в ночь на 16 мая Россия пыталась попасть в важные объекты, а не просто отвлечь внимание. «Если вы стреляете Кинжалом, то стреляете не просто ради эффекта», — заметил он.

Российская служба ВВС в своем сюжете подчеркивает, что Украина доказала возможность сбивать ракеты, которые еще несколько лет назад Владимир Путин называл «несбиваемыми».

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший боевой генерал и командующий сухопутными силами США в Европе Марк Хертлинг в комментарии американскому телеканалу CNN отметил, что в ночь на 16 мая Россия потратила на ракетный удар по Киеву «около 155 млн долларов США». «Я не думаю, что Россия сможет постоянно проводить атаки подобного типа и дальше», — констатировал Хертлинг, одновременно согласившись с тем, что российские военные пытаются охотиться за системами ПВО Украины, включая ЗРК Patriot.