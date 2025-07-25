Украина получила подтверждение на получение трех систем Patriot из 10 необходимых. Германия подтвердила готовность поставить две системы, Норвегия — одну, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 24 июля.

Зеленский отметил, что сейчас Украина с партнерами работает над тем, чтобы обеспечить поставку 10 систем. При этом есть подтверждение на три из них.

«Три. Официально я получил подтверждение Германии на две системы, Норвегия — одна. Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами», — сказал Зеленский, которого цитирует агентство Интерфакс-Украина.

Реклама

По словам президента, «с вопросом ракет работаем, ракеты у нас есть», однако все еще «боремся над лицензией производства». При этом в Германии, по его словам, «появляется площадка».

Зеленский подтвердил, что президент США Дональд Трамп будет продавать Украине системы Patriot, поэтому есть задача найти деньги на все 10 систем.

«Хотелось бы иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами», — добавил глава государства.

Инфографика: NV

Недавно немецкий журнал Spiegel сообщил, что системы противовоздушной обороны Patriot, которые президент США Дональд Трамп обещал передать Украине, поступят не ранее весны 2026 года.

23 июля Суспільне со ссылкой на собеседника в американском правительстве отмечало, что Министерство обороны США ведет переговоры с рядом стран о возможных двусторонних соглашениях по поставкам Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину. Трамп заявлял о возможности поставок 17 Patriot для Украины, однако специалисты не смогли уточнить, имел ли он в виду батареи, пусковые установки для этих ЗРК или что-то другое.