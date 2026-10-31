Зеленский ищет возможность получить ракеты для Patriot раньше, чем 500 штук из пакета США

Зеленский планирует договориться о займе ракет ПВО до получения 500 ракет PAC-3 от США (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Президент Владимир Зеленский планирует договориться с отдельными партнерами о временной передаче Украине 10–30 ракет для систем противовоздушной обороны . Впоследствии Киев рассчитывает вернуть их за счет американского пакета, включающего 500 ракет PAC-3.

Об этом Зеленский сообщил 31 октября во время общения с украинскими журналистами в Стамбуле, передает Интерфакс-Украина.

«Несколько раз за время этой войны в ходе различных переговоров мы проводили операции по обмену очередностью поставок. Я попытаюсь сделать это с некоторыми партнерами: взять у кого-то 10, 20 или 30 [ракет] в счет того пакета на 500, подписав соответствующие гарантии и договоры о том, что впоследствии мы вернем их из американского пакета — с процентами или, возможно, без них», — сказал он.

Реклама

Зеленский пояснил, что поставки в рамках американского предложения могут затянуться на несколько лет из-за особенностей производства и неспешности Вашингтона в вопросе передачи ракет из собственных запасов.

Он подчеркнул, что такие сроки не позволяют обеспечить надлежащий уровень защиты украинцев. Кроме того, значительную часть пакетов противовоздушной обороны сейчас направляют на Ближний Восток.

В то же время президент назвал американское предложение важным и выразил уверенность, что Украина сможет найти необходимое финансирование при поддержке партнеров, прежде всего европейских.

Зеленский добавил, что Украина продолжит договариваться о поставках средств ПВО на двусторонней основе с европейскими и другими государствами, поскольку рассчитывать исключительно на американскую помощь недостаточно.

ЗРК Patriot / Инфографика: NV

30 октября Государственный департамент США сообщил, что одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE на сумму около 2,1 млрд долларов. Финансирование закупки обеспечат Канада, Германия и Норвегия.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это решение, отметил, что поставки могут занять годы, а ракеты нужны Украине уже этой зимой.

Журналист Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу сообщил, что поставка Украине 500 новых ракет PAC-3 для систем Patriot, продажу которых одобрили США, ожидается не ранее 2030 года.