Российский снаряд упал рядом с ЗРК Patriot, система в рабочем состоянии — AFP 17 мая, 21:57 ПВО Patriot в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Система ПВО Patriot получила повреждения в результате российской атаки, но остается в рабочем состоянии, — об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление неназванного представителя Минобороны США.

По словам представителя Пентагона, ущерб, причиненный неустановленным снарядом, который упал рядом с Patriot, еще устанавливают.

«Patriot в строю, с ним все хорошо», — сказал AFP спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Видео дня

Ранее телеканал CNN также сообщил о том, что ЗРК Patriot получил минимальные повреждения в результате российской атаки.

Министерство обороны страны-террориста России 17 мая снова растиражировало фейк об «уничтожении» Patriot аэробаллистической ракетой Кинжал — теперь оккупанты нафантазировали уничтожение «пяти пусковых установок» и «многофункциональной радиолокационной станции».

В ночь на 16 мая Россия снова массировано атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. По данным Генштаба, защитники Украины уничтожили все вражеские ракеты: шесть аэробалистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и десять ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).

Минобороны России, пытаясь оправдаться после провальной ракетной атаки на Украину, заявило о «пораженном Patriot».

Позже телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что система могла быть повреждена. В Белом доме не смогли подтвердить эту информацию.

Юрий Игнат заявил, что уничтожить системы Кинжалом невозможно, и призвал «не беспокоиться о судьбе Patriot».