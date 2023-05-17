Два компонента Patriot минимально повреждены в результате российской атаки — CNN 17 мая, 23:41 Система Patriot (Фото:U.S. Department of Defense Current Photos/flickr.com)

В результате российской атаки были повреждены два компонента батареи ЗРК Patriot, утверждает телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Как пишет CNN, повреждены генератор батареи Patriot и часть электроники. Три официальных лица США назвали ущерб минимальным, один — незначительным. По словам собеседника CNN, во время атаки система продолжала работу. По одной из версий, компоненты ЗРК могли быть повреждены обломками падающей ракеты, но Вашингтон рассматривает и другие версии.



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Телеканал также сообщает, что США направили инспекторов для проверки системы и сейчас оценивают повреждения.

«Не похоже, чтобы какой-либо из компонентов подвергся прямому попаданию российской ракеты Кинжал или другого снаряда», — сказано в материале.

Министерство обороны страны-террориста России 17 мая снова растиражировало фейк об «уничтожении» Patriot аэробаллистической ракетой Кинжал — теперь оккупанты нафантазировали уничтожение «пяти пусковых установок» и «многофункциональной радиолокационной станции». При этом раньше россияне утверждали, что якобы не запускали шесть Кинжалов по Киеву во время массированного удара 16 мая.

В ночь на 16 мая Россия массировано атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. По данным Генштаба, защитники Украины уничтожили все вражеские ракеты: шесть аэробаллистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и десять ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).



Минобороны России, пытаясь оправдаться после провальной ракетной атаки на Украину, заявило о «пораженном Patriot».



Позже телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что система могла быть повреждена. В Белом доме не смогли подтвердить эту информацию.



Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что уничтожить системы Кинжалом невозможно, и призвал «не беспокоиться о судьбе Patriot».

