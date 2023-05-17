Patriot находится в рабочем состоянии и получил минимальные повреждения — СNN 17 мая, 16:47 ЗРК Patriot (Фото:Bundeswehr/Twitter)

Зенитно-ракетный комплекс Patriot получил минимальные повреждения в результате российской атаки на Киев во вторник, 16 мая, сообщает СNN со ссылкой на трех неназванных официальных представителей США.

По данным американских чиновников, повреждения системы ПВО Patriot после ракетного обстрела Киева «минимальны», а один из источников назвал повреждения ЗРК «незначительными».

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Чиновники отметили, что США направили инспекторов для проверки системы во вторник после российской атаки.

По словам официальных лиц, сама система все еще находится в рабочем состоянии, а радиолокационная составляющая Patriot, один из важнейших ее элементов, не пострадала.

Официальные лица США не считают, что Patriot нужно будет убрать с поля боя для ремонта.

В ночь на 16 мая войска РФ совершили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов, летевших на Киев. Все вражеские цели были уничтожены украинской ПВО.

Минобороны России, пытаясь оправдаться после провальной ракетной атаки на Украину, заявило о «пораженном Patriot».

Позже CNN со ссылкой на источники сообщил, что установка могла быть повреждена. В Белом доме эту информацию не смогли подтвердить.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уничтожить системы Кинжалом невозможно, и призвал «не беспокоится о судьбе Patriot».