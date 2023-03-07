«Ожидаем в ближайшее время». В Воздушных силах не подтверждают, что системы Patriot уже в Украине 7 марта, 14:33 Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Суспільне)

В Воздушных силах не подтверждают информацию о том, что системы Patriot уже в Украине, и призывают дождаться официального объявления.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Безусловно, Patriot будет в Украине. Решение принято, люди учатся. Ожидаем в ближайшее время, есть заявления об обучении наших людей на этих комплексах», — сказал он.

Видео дня

По его словам, о поставках Patriot станет известно, когда командующий Воздушными силами Николай Олещук протестирует систему, сидя за рулем, или «мы сообщим о первом рашистском самолете, который собьет этот Patriot».

Игнат призвал набраться терпения.

Информация о том, что системы Patriot уже прибыли в Украину, появилась после интервью министра обороны Польши Мариуша Блащака испанской газете Razon. Издание привело такую цитату польского министра: «Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины».

Однако вскоре Минобороны Польши заявило, что Блащак не говорил, что системы Patriot уже в Украине, а хотел подчеркнуть, что решение о передаче этих ЗРК было принято благодаря усилиям Польши. В ведомстве отметили, что появление ложных данных, вероятно, связано с ошибкой при переводе.

США официально анонсировали передачу Patriot перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре 2022 года.

По информации агентства Интерфакс-Украина, в ВСУ ожидают, что зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP-T будут доставлены в Украину после апреля 2023 года.

Инфографика: NV