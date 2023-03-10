Ракета в ракету. Как SAMP/T и Patriot помогут защитить Харьков и другие города от российских С-300 — авиаэксперт

10 марта, 17:41
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9 марта Харьков и пригород обстреляли ракетами С-300 и Х-22 (Фото:Харьковская областная прокуратура)

9 марта Харьков и пригород обстреляли ракетами С-300 и Х-22 (Фото:Харьковская областная прокуратура)

До апреля Украина получит ЗРК, способные сбивать российские аэробаллистические и высокоскоростные ракеты, прогнозирует авиационный эксперт Валерий Романенко.

Харьков и Запорожье страдают от обстрелов модифицированными ракетами, которые враг запускает из ЗРК С-300 по наземным целям. Украинская ПВО также не может перехватить Искандеры и Кинжалы и практически не способна противодействовать ракете Х-22.

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Но массированных налетов будет еще максимум один-два, сказал Романенко в интервью Radio NV.

«В апреле уже должны прийти первые Patriot. Мы сможем уже работать по Х-22, например, возможно даже по Искандерам, если они их используют, или по тем же Кинжалам. Уже удастся сбивать ракеты С-300», — считает он.

https://www.youtube.com/watch?v=YFNU3PtLb5c

«Там не только Patriot, но и SAMP/T — европейский аналог Patriot. Он тоже сможет работать по этим ракетам достаточно эффективно», — добавил эксперт.

Комплексы Patriot и SAMP/T сбивают вражеские цели совсем не так, как заложено в имеющихся у Украины комплексах ПВО, рассказал специалист.

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«Там другой принцип уничтожения ракет. Х-22 идет на пикирование на последнем этапе — где-то 3 М. Ракета ей навстречу летит тоже со скоростью 3 М. В итоге встречная скорость — 6 М. Даже если она взорвется бесконтактно, то не сможет поразить эту ракету. А комплексы Patriot, SAMP/T сбивают ракету прямым попаданием. Понимаете разницу? Ракета попадает в ракету. Пуля в пулю. Такие технологии», — объяснил он.

«Если мы их получим, тогда у нас все города будут прикрыты гораздо лучше. А мы должны получить два комплекса Patriot, а также дополнительные пусковые, которые могут быть разнесены на более чем десять километров от станции управления, то есть прикрывать достаточно широкий фронт», — отметил Романенко.

В ночь на 9 марта Россия произвела новый массированный ракетный обстрел Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО уничтожили 34 крылатых ракеты, а также четыре из восьми запущенных беспилотников Shahed-136/131.

10 марта издание FT сообщило, что Украина, вероятно, получила одну из двух систем Patriot, которые обещали предоставить США и Германия. В украинских воздушных силах пока не подтвердили, что системы Patriot уже в Украине, и добавили, что их поставки ожидаются в ближайшее время.

Источник агентства Интерфакс-Украина сообщал, что появление ЗРК Patriot и SAMP/T ожидается «после апреля» .

Инфографика: NV

В январе стало известно, что Италия и Франция завершают подготовку к отправке комплексов SAMP/T — разработки европейского консорциума Eurosam.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Крылатая ракета Баллистические ракеты ЗРК Patriot ЗРК С-300 Радио NV Война России против Украины Ракетный удар SAMP-T

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