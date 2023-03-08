Когда в Украину доставят Patriot: СМИ назвали ориентировочные сроки 8 марта, 10:43 Системы ПВО Patriot будут доставлены в Украину ориентировочно после апреля (Фото:NATO/flickr.com)

Системы ПВО Patriot будут доставлены в Украину ориентировочно после апреля, сообщает ТСН со ссылкой на высокопоставленный источник в украинском правительстве.

«После апреля ждем поставки Patriot, современных установок, которые дают нам шанс бороться с баллистическими ракетами», — сказал собеседник издания.

По его словам, в ближайшее время в Украину также доставят еще два комплекса IRIS-T.

Видео дня

Также ожидаются поставки шести комплексов NASAMS от США, семи — от Канады и еще шести — от Норвегии.

Накануне после интервью министра обороны Польши Мариуша Блащака испанской газете Razon появилась информация о том, что системы Patriot уже прибыли в Украину. Издание привело такую цитату польского министра: «Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины».

Однако вскоре Минобороны Польши заявило, что Блащак не говорил, что системы Patriot уже в Украине, а хотел подчеркнуть, что решение о передаче этих ЗРК было принято благодаря усилиям Польши. В ведомстве отметили, что появление ложных данных, вероятно, связано с ошибкой при переводе.

В украинских Воздушных силах также не подтвердили, что системы Patriot уже в Украине и добавили, что их поставки ожидаются в ближайшее время.

Инфографика: NV