В Минобороны заявили, что Украина использует ракеты Patriot только для сбивания баллистики РФ

Украина попросила у партнеров не менее десяти систем средней дальности Patriot, рассказал Гаврилюк (Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS)

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Украина использует системы ПВО Patriot только для сбивания российских баллистических ракет.

В интервью BBC он сказал, что Киев попросил у партнеров по меньшей мере десять систем средней дальности Patriot.

«Усиление противовоздушной обороны Украины — это инвестиция в безопасность всей Европы», — подчеркнул заместитель главы Минобороны.

Отвечая на вопрос, насколько острый в Украине дефицит ракет и боеприпасов для защиты от атак РФ, Гаврилюк ответил уклончиво, что ВСУ используют ракеты Patriot «исключительно для сбивания российских баллистических ракет».

Как отмечает BBC, это означает, что Киев не может позволить себе применять эти средства против других целей, например, крылатых ракет.

Летом президент США Дональд Трамп обещал предоставить Украине Patriot и называл цифру 17, однако не было понятно, шла ли речь о целых системах, отдельных пусковых установках или ракетах.

Заместитель министра обороны отметил, что «есть движение в этом направлении», но отказался предоставить детали.

Гаврилюк также добавил, что Киев просил ракеты не только для Patriot, но и для других систем ПВО.

По его словам, это нужно, чтобы распределять нагрузку между различными уровнями обороны и гарантировать резерв на случай увеличения интенсивности массированных ударов со стороны России.

17 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

Агентство Reuters писало, что европейская компания MBDA планирует расширить производство ракет системы ПВО Patriot на новом заводе в Германии, при условии, что объемы заказов превысят определенный порог.

27 сентября Зеленский сообщил, что Киев получил систему ПВО Patriot от Израиля и она работает в Украине уже месяц.