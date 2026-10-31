500 ракет хватит на три месяца: поставка Украине американских перехватчиков для Patriot займет несколько лет, Defense Express назвал альтернативы

Производство и поставка в Украину 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для ЗРК Patriot , одобренные Госдепартаментом США 30 октября, могут занять несколько лет, пишет Defense Express в субботу, 31 октября.

Издание поясняет, что главным подрядчиком по сделке выступает американская компания-производитель Lockheed Martin, что подразумевает предварительное изготовление перехватчиков. В настоящее время полный цикл производства одной ракеты занимает примерно 24 месяца.

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«Таким образом, производство 500 ракет для Украины и их логистика могут занять несколько лет — и это с учетом того, что сделка попадет в список приоритетов Пентагона и будет выполнена в первоочередном порядке по сравнению с заказами других стран», — отмечают аналитики.

С учетом участившихся российских ударов баллистическими ракетами и потребности в 150 противоракетах ежемесячно, 500 ракет PAC-3 MSE при экономном расходовании хватит Украине чуть более чем на три месяца боевой работы. Поэтому Украине необходимо искать альтернативы в краткосрочной перспективе, пишет Defense Express.

Инфографика: NV

Среди вариантов могут быть поставки ракет от таких партнеров, как Польша и Германия, которые уже передавали Украине PAC-3 MSE. Однако в данном случае речь идет не о сотнях, а о десятках перехватчиков.

Еще одной альтернативой могут стать поставки из Японии — единственной после США страны, где локализовано производство ракет PAC-3 MSE. В японском правительстве недавно заявили, что рассматривают возможность передачи Украине зенитных ракет, однако конкретики на данный момент нет.

Альтернативой ЗРК Patriot также является франко-итальянский комплекс SAMP/T NG, пишет Defense Express. Украина ожидает передачи четырех таких систем в 2027 году.

Еще одним вариантом является общеевропейский проект по созданию системы противобаллистической защиты FREYJA, первые испытания которой были запланированы на начало 2027 года. По словам президента Владимира Зеленского, Украина уже выполнила свою часть работы в рамках этого проекта и ожидает завершения работ со стороны партнеров.

Инфографика: NV

30 октября Государственный департамент США сообщил, что одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE на сумму около 2,1 млрд долларов. Финансирование закупки обеспечат Канада, Германия и Норвегия.

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Зеленский, комментируя решение, отметил, что поставки могут занять годы, а ракеты нужны Украине уже этой зимой.