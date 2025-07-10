Какое именно оружие США немедленно нужно Украине и насколько хватит транша от Трампа — BBC Украина 10 июля, 06:34 Тренировка украинских военных на ЗРК Patriot (Фото: Jens Buttner/Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам придется снова отправить Украине оружие, чтобы она могла защищаться от российских ударов. Трамп также, по данным СМИ, пообещал Зеленскому отправить 10 ракет для «Патриотов», пишет отдел новостей BBC Украина.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

Чи достатньо цього і яка саме американська зброя гостро потрібна Україні, щоб відбивати російські повітряні атаки, які помітно посилилися останнім часом.

Що потрібно ЗСУ

Аналіз військового оглядача BBC Іллі Абішева

Міноборони США почало постачати Україні нові партії зброї. У Пентагоні заявили, що це робиться за вказівкою президента Дональда Трампа, але які «додаткові оборонні озброєння» отримає Київ, не уточнюють.

Здогадатися, втім, неважко. Нарощуючи атаки на Україну з повітря, Москва ніби підказує Трампу, які озброєння насамперед гостро потрібні українській армії.

Найпопулярніше

У першу чергу це комплекси протиповітряної/протиракетної оборони та боєприпаси до них. Більшість цих систем, які перебувають на озброєнні ЗСУ, — американського чи спільного зі США виробництва.

Для відбиття нальотів дронів-камікадзе типу «шахед» чи, як їх називає Росія, «Гераней» та прикриття військ на полі бою потрібні засоби ППО малої дальності.

США постачають Україні зенітно-ракетні комплекси Vampire — багато військових експертів називають їхні ракети найкращими у світі за співвідношенням ціни та якості.

Ефективні також M1097 Avenger і ракети Stinger («Стингери» як переносні ЗРК США теж постачають), але вони коштують більше.

Проти крилатих ракет та літаків ефективні інші американські системи, які є на озброєнні ЗСУ. Наприклад, ЗРК Hawk середньої дальності, винищувачі F-16 з авіаційними ракетами (ці ж ракети можна запускати й з наземних комплексів, як-от американо-норвезький ЗРК NASAMS).

А ось відбивати удари російських балістичних і так званих гіперзвукових ракет — до останніх відносять авіаційний ракетний комплекс «Кинджал» — з того американського озброєння, що має ЗСУ, може лише ЗРК Patriot з ракетами-перехоплювачами нового покоління PAC-3.

Ці протиракети коштують дорого — від 2 до 3 млн доларів за штуку. Зрозуміло, що це ціна продажу, а не собівартість, але й вартість цілі, яку вони вражають, порівнянна — не кажучи вже про збитки, які можуть завдати влучання балістичних ракет.

Безумовно, для ЗСУ важлива й інша військова допомога США. Це і мобільні ракетні комплекси Himars і боєприпаси до них, і артилерійські снаряди різних калібрів, у тому числі високоточні, і різна бронетехніка, і дані розвідки, і багато всяких дрібниць — хоча ніякі це не дрібниці.

10 ракет для Patriot — це багато чи мало

Американське видання Axios у вівторок написало з посиланням на власні джерела, що під час телефонної розмови з Зеленським Дональд Трамп пообіцяв відправити Україні 10 ракет для установок ППО Patriot.

Але чи достатньо цього?

Аналіз військового оглядача BBC Павла Аксьонова:

Скільки ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot є в арсеналі ЗСУ, невідомо.

Ця інформація суворо засекречена. Тому точно підрахувати, як сильно зміниться арсенал з отриманням 10 зенітних ракет (якщо повідомлення Axios про обіцянку Трампа відправити їх Києву підтвердяться), неможливо.

Зазвичай вважають, що для гарантованого ураження цілі використовують щонайменше дві протиракети. Тому десяти ракет комплексу Patriot вистачить для перехоплення максимум п’яти цілей.

Але цього може не вистачити для перехоплення балістичних ракет навіть під час одного масованого удару. Наприклад, 4 липня під час атаки на Україну Росія застосувала, окрім ударних безпілотників і крилатих ракет, шість балістичних ракет комплексу «Іскандер» та одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал».

Усі балістичні ракети вибухнули у Києві, жодну з них, судячи з повідомлення повітряних сил ЗСУ, не перехопили.

Наслідки російської атаки на Київ 4 липня / Фото: Getty Images

9 липня російська армія вдарила по Україні 7 крилатими ракетами та 6 «Кинджалами». Українські військові повідомили, що всі крилаті ракети збили, а щодо «Кинджалів» інформація у зведенні Повітряних сил не уточнювалась, основний напрямок удару був на Луцьк.

Зараз такі комплекси використовують два типи ракет-перехоплювачів — PAC-2 та PAC-3.

PAC-2 — більш далека ракета, яка може перехоплювати повітряні цілі на висоті до 25 кілометрів і на відстані до 160 кілометрів.

PAC-3 менш далека — радіус складає всього 40 кілометрів, а висота — 20. Однак вона краще пристосована для боротьби з балістичними ракетами.

Вона знищує їх прямим зіткненням — на відміну від PAC 2, яка вражає ціль шрапнеллю.

Перехоплювачі обох сімейств в Україні використовують переважно для ураження балістичних ракет — вони складніші у перехопленні, ніж крилаті.

Але й самі ЗРК Patriot потребують захисту, оскільки є пріоритетною ціллю російських нальотів. Їх захищають менш потужні зенітні системи.

Як змінились настрої Трампа

Минулого тижня США призупинили відправку Україні деяких видів зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів.

У понеділок речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила, що пауза у постачанні пов’язана з тим, що Сполучені Штати переглядають свою стратегію військових поставок у всьому світі.

Як повідомляла газета Wall Street Journal, під час останньої розмови з Володимиром Зеленським Трамп заявив, що не наказував заморозити американську військову допомогу Україні, а лише наказав провести аудит боєприпасів, які є у США.

Після розмови з Володимиром Путіним у минулий четвер Трамп заявив, що він незадоволений президентом Росії і тим, що той хоче продовжувати війну.

У пʼятницю президент США поговорив з Володимиром Зеленським, а у понеділок заявив, що Сполученим Штатам доведеться знову відправити Україні зброю, щоб вона могла захищатися від російських ударів.

Одразу після цього Пентагон оголосив, що відновляє постачання зброї Україні, але в заяві не уточнювали, якої саме.

Дональд Трамп / Фото: Getty Images

У вівторок американське видання Axios повідомило, що Трамп пообіцяв Зеленському відправити 10 ракет для установок ППО Patriot. Але офіційно цю інформацію поки не підтвердили.

Водночас американська газета Wall Street Journal повідомила з посиланням на анонімних офіційних осіб, що президент США також розглядає можливість надсилання в Україну одного додаткового зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Газета зазначила, що якщо Трамп ухвалить таке рішення, це буде перший випадок, коли він схвалив постачання Україні нової важкої зброї. Досі США лише продовжували постачання, затверджені ще за президента Джо Байдена.

Також у вівторок Дональд Трамп оголосив, що розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти Москви.