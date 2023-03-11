Не только баллистические ракеты. ЗРК Patriot и SAM/T будут сбивать авиацию РФ на больших расстояниях — Игнат 11 марта, 17:49 Юрий Игнат (Фото:Скриншот брифинга Медиацентр Украина/Youtube)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot и SAM/T, которые скоро попадут в Украину, помогут сбивать не только российские крылатые ракеты, но и тактическую авиацию оккупантов.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Комплекс (Patriot) хорош не только в плане сбивания баллистических ракет. Это комплекс дальнего радиуса действия. К сожалению, у нас нет таких дальнобойных зенитных ракетных систем. Основные комплексы у нас — это Бук-М1 с дальностью 40 км, С-300 с дальностью 75 км», — отметил Игнат.

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Поэтому, по его словам, комплексы Patriot и SAM/T с радиусом действия 150 км помогут не только сбивать баллистические ракеты, но и противостоять деятельности российской авиации на больших расстояниях.

«Россия применяет в прифронтовой зоне, на северных и южных направлениях авиацию, чтобы задавать удары и ракетами, и планирующими корректирующими авиационными бомбами — они подлетают за 30, 40, 50, 60 км к нашим границам и могут сбрасывать эти бомбы», — сказал Игнат. .

Спикер Воздушных сил добавил, что речь идет об уничтожении самолетов на временно оккупированных территориях Украины. Эти комплексы планируют разместить так, чтобы они прикрывали критическую инфраструктуру Украины и позиции ВСУ.

На этой неделе после интервью министра обороны Польши Мариуша Блащака испанской газете Razon появилась информация о том, что системы Patriot уже прибыли в Украину. Издание привело такую цитату польского министра: «Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины».

Однако вскоре Минобороны Польши заявило, что Блащак не говорил, что системы Patriot уже в Украине, а хотел подчеркнуть, что решение о передаче этих ЗРК было принято благодаря усилиям Польши. В ведомстве отметили, что появление ложных данных, вероятно, связано с ошибкой при переводе.

В украинских воздушных силах также не подтвердили, что системы Patriot уже в Украине, и добавили, что их поставки ожидаются в ближайшее время.

По данным украинских СМИ, поставки систем Patriot ориентировочно ожидаются после апреля.

10 марта издание FT сообщило, что Украина, вероятно, получила одну из двух систем Patriot, обещавших предоставить США и Германия.

Инфографика: NV