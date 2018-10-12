Патриарх Филарет поздравил Порошенко с решением Синода об автокефалии для Украины

Патриарх Филарет во время встречи поздравил Порошенко "с первой победой"

Предстоятель Украинской православной церкви, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет лично поздравил президента Украины с решением Синода Вселенского Патриархата об автокефалии для Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

Патриарх Филарет во время встречи поздравил Порошенко с первой победой.

"Я хочу Вам лично поблагодарить, потому что благодаря Вашей настойчивости, благодаря Вашей мудрости мы достигли этого. Потому что и предыдущие президенты также работали, но не достигли. А Вы достигли этой нашей общей цели", - заявил Филарет.

На встрече Порошенко заявил, что сегодня исторический день.

"Исторический день не в измерении года или десятилетия. Исторический день в измерении 1030-летия крещения нашей земли и нашей страны Украины-Руси. Долгих 332 года Украина и украинская церковь ждала автокефалию. И сегодня это решение принято по автокефалии и продолжается процесс предоставления Томоса", - сообщил Порошенко.

Президент также отметил, что объяснением его активного участия в процессии получения автокефалии Украинской Церкви есть понимание того, что это очень важная часть процесса создания государства.

"Украинская независимость без наличия поместной автокефальной церкви, когда церковь будет пятой колонной соседнего государства, является не полная независимость. Это остаток колониального статуса. И лишь тот факт, что Украина сейчас, именно сегодня, 11 октября, получила автокефалию является завершением формирования независимости очень крупного государства Украина. Наибольшего по территории государства в Европе", - сказал Президент.

Филарет назвал решение об автокефалии Украинской Православной Церкви "эпохальным".

"Потому что украинская церковь никогда не была автокефальной. Она имела широкие права во времена киевских князей, но находилась в составе Константинопольского патриархата. А потом попала в российскую неволю и тоже была несвободной. В ХХ веке, когда возникла Украинская Народная Республика, якобы возродили украинскую автокефальную церковь, но тут же она и погибла", - рассказал Филарет.

Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления Томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, Томос будет получено после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.