Патриарх Филарет объяснил механизм перехода приходов в единую УПЦ

Приходы будут переходить в единую Украинскую православную церковь, если такое решение поддержат две трети прихожан, заявил глава УПЦ Киевского патриархата патриарх Филарет.

"Если 2/3 прихода проголосует за то, чтобы остаться в Русской церкви, значит, этот приход будет принадлежать Русской церкви. Если же 2/3 прихожан проголосуют за Украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь", - пояснил он на пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина.

Филарет также добавил, что положение прихода останется прежним, если для голосования не наберется две трети голосов.

Ранее Филарет заявил, что лавры перейдут в состав Украинской поместной церкви добровольно.

11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.