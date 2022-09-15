В Одессе пассажиры маршрутки задержали вероятную шпионку РФ — видео 15 сентября, 09:26 В телефоне женщины обнаружили активную переписку с российскими абонентами (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

В Одессе пассажиры одной из маршруток разоблачили вероятную российскую шпионку.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

По словам пассажиров, женщина на протяжении всего маршрута снимала на смартфон объекты городской и военной инфраструктуры, что и вызвало у них подозрения.

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В связи с этим люди решили ее задержать до прибытия сотрудников правоохранительных органов, не давая удалить отснятый материал.

«Полицейские проверили ее телефон, там оказалось огромное количество номеров телефонов страны-агрессора и активное с ними общение, а также фото- и видеофиксация объектов инфраструктуры», — рассказали патрульные, поблагодарив горожан за бдительность.

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