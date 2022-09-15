В Одессе пассажиры маршрутки задержали вероятную шпионку РФ — видео
В телефоне женщины обнаружили активную переписку с российскими абонентами (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)
В Одессе пассажиры одной из маршруток разоблачили вероятную российскую шпионку.
Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.
По словам пассажиров, женщина на протяжении всего маршрута снимала на смартфон объекты городской и военной инфраструктуры, что и вызвало у них подозрения.
В связи с этим люди решили ее задержать до прибытия сотрудников правоохранительных органов, не давая удалить отснятый материал.
«Полицейские проверили ее телефон, там оказалось огромное количество номеров телефонов страны-агрессора и активное с ними общение, а также фото- и видеофиксация объектов инфраструктуры», — рассказали патрульные, поблагодарив горожан за бдительность.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.