Пассажиры авиакомпании Yanair более двух недель не могут вылететь из аэропорта Борисполь - СМИ

В Борисполе подтвердили, что рейсы этой авиакомпании задерживаются, а пассажиры находятся в здании аэропорта

Пассажиры авиакомпании Yanair Airlines "застряли" в аэропорту Борисполь, некоторые из них ожидают своего рейса с 11 июня.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу Борисполя.

В ведомстве подтвердили, что рейсы этой авиакомпании задерживаются, а пассажиры находятся в здании аэропорта.

"Регистрация (на рейсы - ред.) еще даже не начиналась, значит компания даже заявку не подавала", - отметил представитель пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время ситуация в аэропорту спокойная, никаких попыток блокировки нет.

В соцсетях сообщают, что некоторые пассажиры ожидают своего рейса еще с 11 июня. В целом на вылет ожидают около 200 человек, которым сотрудник Yanair Airlines "советует не блокировать вход в аэропорт".

Ранее сообщалось, что в аэропорту Туниса застряли около 300 украинских туристов.