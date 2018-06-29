Пассажиры авиакомпании Yanair более двух недель не могут вылететь из аэропорта Борисполь - СМИ

Пассажиры авиакомпании Yanair Airlines "застряли" в аэропорту Борисполь, некоторые из них ожидают своего рейса с 11 июня.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу Борисполя.
В ведомстве подтвердили, что рейсы этой авиакомпании задерживаются, а пассажиры находятся в здании аэропорта.
"Регистрация (на рейсы - ред.) еще даже не начиналась, значит компания даже заявку не подавала", - отметил представитель пресс-службы.
В пресс-службе также отметили, что в настоящее время ситуация в аэропорту спокойная, никаких попыток блокировки нет.
В соцсетях сообщают, что некоторые пассажиры ожидают своего рейса еще с 11 июня. В целом на вылет ожидают около 200 человек, которым сотрудник Yanair Airlines "советует не блокировать вход в аэропорт".
Ранее сообщалось, что в аэропорту Туниса застряли около 300 украинских туристов.
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