Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Алексей Бондарев
Сатурн без колец и Марс без метана
Фоззи
Терминатор и Захар Беркут
Андрей Кокотюха
Двойка по чтению
Питер Сантенелло
Твоя самая дорогая недвижимость

Пассажирский поезд Рахов-Киев более 4 часов стоит в поле в Тернопольской области

Сегодня, 02:36
79
Цей матеріал також доступний українською

Фото: railway.lviv.ua

Поезд не может проехать, ведь ремонтная бригада не забрала с путей принадлежности (иллюстративное фото)

Пассажирский поезд 358Л, который ехал с Рахова в Киев, застрял на пути в Тернопольской области и более 4 часов не двигается с места, передает Громадське.

"С 8 часов просто стоим в поле. Я звонила на горячую линию Укрзализныци, но там сказали, что ответ на жалобу надо ждать 14 дней", - сказала журналистка Ульяна Бойчук.

Железнодорожники сообщили, что поезд не может проехать, ведь ремонтная бригада не забрала с путей принадлежностей. По словам начальника поезда, туда приедет локомотив, убрать все с путей - и тогда поезд тронется.

"В поезде работает туалет, вода и тепло. Люди спят. В соседнем купе слышала, как мать сказала ребенку: "Не ешь все бутерброды, потому что не известно, сколько еще стоять будем", - рассказала Бойчук.

Проводница в одном из вагонов посоветовала тем, кто опаздывает, по прибытию на вокзал Киева обратиться к дежурному.

Поезд 358Л должен был приехать в Киев в 06:34 утра

Теги:   Тернопольская область Поезд Укрзализныця

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Страны

Вчера, 12:27

article_img
Ради науки. Профессор из Швеции отправила команду элитных наемников спасти своего аспиранта от ИГИЛ
Гаджеты

Вчера, 09:02

article_img
Королевские замашки. Обзор смартфона Samsung Galaxy A7 (2018)
Политика

Вчера, 08:17

article_img
Лица перемен. Пять самых эффективных реформаторов Украины

ТОП-3 мнений

Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
10664
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
21 декабря: Трамп уничтожает США
5381
Павел Казарин - фото
Павел Казарин
Два мифа об Украине
4283
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
24733
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
13993
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Тяжелый день для России
11943
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29112
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25204
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
24733

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться