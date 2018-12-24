Пассажирский поезд Рахов-Киев более 4 часов стоит в поле в Тернопольской области
Пассажирский поезд 358Л, который ехал с Рахова в Киев, застрял на пути в Тернопольской области и более 4 часов не двигается с места, передает Громадське.
"С 8 часов просто стоим в поле. Я звонила на горячую линию Укрзализныци, но там сказали, что ответ на жалобу надо ждать 14 дней", - сказала журналистка Ульяна Бойчук.
Железнодорожники сообщили, что поезд не может проехать, ведь ремонтная бригада не забрала с путей принадлежностей. По словам начальника поезда, туда приедет локомотив, убрать все с путей - и тогда поезд тронется.
"В поезде работает туалет, вода и тепло. Люди спят. В соседнем купе слышала, как мать сказала ребенку: "Не ешь все бутерброды, потому что не известно, сколько еще стоять будем", - рассказала Бойчук.
Проводница в одном из вагонов посоветовала тем, кто опаздывает, по прибытию на вокзал Киева обратиться к дежурному.
Поезд 358Л должен был приехать в Киев в 06:34 утра