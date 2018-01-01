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Пассажирами первого рейса из Мукачево в Будапешт стали десять человек

Сегодня, 10:53
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Интерсити сообщением Мукачево-Будапешт впервые отправился в Венгрию 9 декабря

Фото: Mukachevo.net

Пассажирами первого рейса Интерсити из Мукачево в венгерский Будапешт стали десять человек.

Об этом сообщил глава профсоюзной организации Львовской железной дороги Ярослав Афтанас, пишет Укринформ.

По его словам, рейс работает в тестовом режиме, стороны будут отслеживать спрос.

Если на поезд будет стабильный спрос, то железнодорожники добавят еще один или два вагона.

"Венгерские коллеги-железнодорожники также склоняются к тому, что со временем будет три вагона, а это около 200 пассажиров ежедневно", - резюмировал Афтанас.

Напомним, 9 декабря официально запустили регулярное сообщение Мукачево-Будапешт. Цена билета в кассе вокзала в Будапеште составила 20,9 евро.

Поезд получил название Латорица по названию одной из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево.

Теги:   Пассажиры Мукачево Будапешт Интерсити+

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