Пассажирам маршрутки в Днепре пришлось срочно эвакуироваться из-за повреждения газового баллона - видео

По словам очевидцев, люди эвакуировались из маршрутки в панике

В Днепре пассажирам пришлось срочно эвакуироваться из маршрутки из-за повреждения крана на баллоне с газом, в результате чего началась утечка.

Об этом со ссылкой на очевидцев передает Информатор.

При этом отмечается, что покидали маршрутку люди в панике.

"В панике люди толкнули девочку, из-за чего та ударилась головой о поручень. Водитель же выбежал из маршрутки в первую очередь", - рассказали свидетели событий.

По словам перевозчика, причиной инцидента стало то, что маршрутка угодила в яму на дороге.

Ранее сообщалось, что в Кременце водителю молоковоза после ДТП удалось спастись из горящей машины.