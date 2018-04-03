Пассажирам маршрутки в Днепре пришлось срочно эвакуироваться из-за повреждения газового баллона - видео

В Днепре пассажирам пришлось срочно эвакуироваться из маршрутки из-за повреждения крана на баллоне с газом, в результате чего началась утечка.
Об этом со ссылкой на очевидцев передает Информатор.
При этом отмечается, что покидали маршрутку люди в панике.
"В панике люди толкнули девочку, из-за чего та ударилась головой о поручень. Водитель же выбежал из маршрутки в первую очередь", - рассказали свидетели событий.
По словам перевозчика, причиной инцидента стало то, что маршрутка угодила в яму на дороге.
Ранее сообщалось, что в Кременце водителю молоковоза после ДТП удалось спастись из горящей машины.
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