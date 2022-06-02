В Мариуполе оккупанты срочно обустраивают пункты приема документов на получение паспортов РФ — советник мэра 2 июня, 13:33 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты начали проводить паспортизацию в Мариуполе (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

В Мариуполе российские оккупанты срочно обустраивают пункты предоставления справок о месте жительства и приеме документов на российский паспорт.

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Наши источники сообщают, что поступило указание от так называемого министерства миграции „ДНР“ о срочном обустройстве пунктов предоставления справок о местожительстве и приеме документов на российский паспорт», — написал он в своем Telegram.

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По его словам, глава оккупационно-миграционной службы «ДНР» в Мариуполе Скребов Александр Викторович (данные устанавливаются) в срочном порядке вместе с оккупационной администрацией районов ищут места для таких пунктов в неповрежденных зданиях с потенциальной возможностью подключения электричества.

«Такой внезапный рост активности связываем с заявлениями российских политиков об аннексии Донецкой области уже в июле этого года», — резюмировал он.

31 мая российские оккупанты начали процедуру приема документов для получения российского паспорта в Мариуполе.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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