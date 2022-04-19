12 вопросов и ответов. Как оформить, получить и продлить внутренний и загранпаспорт во время войны 19 апреля, 18:23 Цей матеріал також доступний українською Государственная миграционная служба Украины отвечает на частые вопросы по паспортам (Фото:iardcom / Depositphotos)

В период действия военного положения действует определенный порядок оформления, получения и продления срока действия внутренних и загранпаспортов для граждан Украины.

Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) дала ответы на самые распространенные вопросы.



Относительно продления срока действия паспорта

1. Возможно ли продлить срок действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу предыдущих образцов (небиометрический загранпаспорт гражданина Украины, загранпаспорт, срок действия которого истек в 2021 году, советский загранпаспорт образца 1991)?

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Срок действия паспортов гражданина Украины для выезда за границу, оформленных с использованием бланков, утвержденных постановлениями КМУ № 1725 от 23 декабря 2004 года, № 858 от 26 июня 2007 года и № 152 от 07 мая 2014 года может быть продлен. Это, в частности, касается паспортных документов для выезда за границу, срок действия которых продлевался. Однако в таком случае важно, чтобы налицо были записи, которые это подтверждают (подтверждают факт продления срока их действия).

Срок действия паспорта для выезда за границу невозможно продлить в случае:

установление фактов прекращения лицом гражданства Украины;

смерти лица, на имя которого был выдан загранпаспорт;

если загранпаспорт заявлен утраченным или похищенным, или он признан оформленным с нарушением законодательства.

О месте получения паспорта

2. Есть ли возможность получить изготовленный паспорт гражданина Украины не в том территориальном подразделении ГМС Украины, в которое были поданы документы для его оформления?

К примеру, можно ли получить загранпаспорт гражданина Украины в ГУГТС во Львовской области, если документ был оформлен территориальным подразделением в Краматорске или Харькове?

В условиях военного положения, введенного на территории Украины в связи с войной России против Украины, ситуация с логистикой доставки паспортных документов не является постоянной и часто меняется. Поэтому мы советуем каждому гражданину, который обращается к нам с такой проблемой, выяснять свой конкретный случай непосредственно у работников ГМС в том территориальном подразделении, которое интересует человека.

3. Есть ли возможность завершить оформление паспортного документа и получить его не в том территориальном подразделении ГТС, в котором подавались документы для оформления, а в подразделении, которое, к примеру, находится в безопасном регионе?

Да это возможно. Для этого человеку необходимо обратиться в территориальное подразделение ГМС по месту фактического проживания и подать письменное заявление, в котором указать следующую информацию:

данные лица, на имя которого оформляется паспорт ( фамилия, имя, отчество, дата рождения);

название территориального органа/территориального подразделения ГМС/ЦНАП/ДП Документ, куда подавались документы;

обстоятельства, по которым возникла необходимость переключить заявление-анкету и осуществить выдачу изготовленного паспорта в другом территориальном подразделении ГМС).

Следовательно, рассмотрение заявления-анкеты об оформлении паспорта гражданина Украины/паспорта гражданина Украины для выезда за границу будет переключено на то подразделение, которое указано в заявлении. А в дальнейшем туда же будет произведена доставка изготовленного паспортного документа.

Относительно оплаты услуг

4. Стоит ли во время военного положения оплачивать повышенную сумму административного сбора за срочное оформление документов (10 рабочих дней для ID-карты и 7 рабочих дней для паспорта для выезда за границу)?

В условиях военного положения есть определенные проблемы с доставкой продукции в работающие территориальные органы и подразделения ДМС и, соответственно, с соблюдением установленных законодательством сроков оформления документов. Поэтому работники органов Миграционной службы информируют об этом заявителей, желающих подать документы на оформление ID-карты или загранпаспорта гражданина Украины и не рекомендуют оплачивать повышенную сумму административного сбора за срочное оформление таких документов.

В то же время обращаем внимание граждан на то, что во время военного положения в Украине остановлены сроки предоставления административных услуг субъектами их предоставления и сроки выдачи документов разрешительного характера разрешительными органами.

Это предусмотрено статьей 64 Конституции Украины, статьями 12-1, 20 закона О правовом режиме военного положения , президентским указом О введении военного положения в Украине, постановлением об изменениях постановления КМУ от 28 февраля 2022 г. № 165 Некоторые вопросы реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.

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Относительно отказа в предоставлении услуг

5. Обоснован отказ работников ДМС Украины в оформлении ID-карты (вместо той, срок действия которой истек) или в вклейке фото в паспорт гражданина Украины образца 1994 в связи с тем, что на время военного положения эти документы считаются действительными ( поскольку после победы у человека будет месяц, в течение которого можно будет подать документы на обмен паспортного документа или вклейку фото в него)?

В настоящее время территориальные подразделения ГТС осуществляют оформление паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины образца 1994 года по достижению 25-ти и 45-летнего возраста. Ведь отказ в принятии заявлений на предоставление указанных административных услуг необоснован, если технические условия в территориальном органе/территориальном подразделении ДМС в условиях военного положения позволяют это делать.

Кроме того, ДМС проинформировала Министерство внутренних дел Украины, Министерство обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальную полицию Украины, Национальную гвардию Украины, Администрацию Государственной пограничной службы Украины, Государственную таможенную служба Украины, также ГУГТС, УГМС в областях, ЦМУ ГТС в городе Киеве и Киевской области о том, что граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины на законных основаниях, на период военного положения должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность и подтверждающие гражданство Украины или специальный статус (письмо от 01.03.2022 № 6-3000/1-22).

В частности, такими документами для граждан Украины есть паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или книжечки, а также паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Для иностранцев и лиц без гражданства - это вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, удостоверение беженца и удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Все указанные документы имеют срок действия. Однако мы понимаем, что на период действия военного положения у граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства ограничена возможность обмена документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус, или вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины по достижению 25 и 45- летнего возраста. Следовательно, было предложено, что до соответствующего нормативного урегулирования или возобновления работы ГТС в полном объеме, во время проверки документов для удостоверения личности, подтверждения гражданства Украины или специального статуса, указанные лица могут предъявлять документ, срок действия которого истек, или документ которого своевременно не вклеена фотография, как документ, удостоверяющий личность. Это предусмотрено требованиями Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 29 декабря 2021 № 1456.

Указанные документы в период введенного в Украине военного положения являются действительно удостоверяющими личность, подтверждающими гражданство Украины или специальный статус лица, и являются действующими на территории Украины в части относительно удостоверения личности, подтверждения гражданства Украины или ее специального статуса.

Проверка статуса оформления документов

6. Где можно посмотреть статус оформления паспортного документа?

Узнать состояние оформления и изготовления паспортных документов можно с помощью соответствующего электронного сервиса. Проверка состояния оформления документов, доступного на официальном веб-сайте ДМС по этой ссылке.

7. Что делать гражданину, если во время проверки состояния оформления паспортного документа на сайте ГМС Украины отображаются следующие статусы :

При персонализации документа ГП Полиграфический комбинат « Украина» обнаружена ошибка в наборе данных /дата/. Ошибка будет исправлена, а документ повторно направят на персонализацию в ГП Полиграфический комбинат « Украина».

Чаще всего отображение таких статусов означает, что документы для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу подавались в том территориальном подразделении ДМС, которое пока не работает из-за сложной ситуации в безопасности в том населенном пункте, где данное подразделение ДМС находится. В таком случае мы также просим граждан выяснять свой конкретный случай, обратившись за номерами горячих линий аппарата ДМС Украины или тех территориальных органов и территориальных подразделений ДМС, которые находятся в безопасных областях Украины.

При персонализации документа ГП Полиграфический комбинат « Украина» обнаружена ошибка в наборе данных /дата/. Вам необходимо лично обратиться по месту подачи заявления-анкеты.

Данный статус означает, что в процессе персонализации документа обнаружены технические ошибки (некачественное фото, оцифровка отпечатков пальцев и т.п.). Необходимо лично явиться в то подразделение Миграционной службы, в которое подавали документы (если подразделение не возобновило работу или лицо находится в другом регионе, то нужно явиться в любое работающее подразделение по месту нахождения с заявлением о перенаправлении оформления документа в это подразделение, заявление должно быть на имя Председателя службы.).

8. Что делать, если любой статус держится более 3-х недель?

Подразделение, в которое подавали документы, не возобновило работу .

Советуем обратиться в территориальное подразделение ГМС по месту фактического проживания и подать письменное заявление, в котором указать следующую информацию:

данные лица, на имя которого оформляется паспорт ( фамилия, имя, отчество, дата рождения);

название территориального органа/территориального подразделения ГМС/ЦНАП/ДП Документ , куда подавались документы;

обстоятельства, по которым возникла необходимость переключить заявление-анкету и осуществить выдачу изготовленного паспорта в другом территориальном подразделении ГТС).

Следовательно, рассмотрение заявления-анкеты об оформлении паспорта гражданина Украины/паспорта гражданина Украины для выезда за границу будет переключено на то подразделение, которое указано в заявлении. А в дальнейшем туда же будет произведена доставка изготовленного паспортного документа.

Подразделение, в которое подавали документы, возобновило работу.

Подразделения Миграционной службы перегружены, поэтому возможны задержки. Ваш паспорт обязательно будет изготовлен.

9. Когда в Украине началась война, Миграционная служба вынуждена была приостановить работу собственных информационных систем. Пока они не работали, некоторые подразделения ДМС осуществляли выдачу готовых паспортных документов, которые можно было забрать без полной верификации, только за подписью.

В то время такие документы считались частично недействительными, например, при пересечении границы. Однако, когда системы в безопасных регионах нашей страны снова работают в полном объеме, людям не нужно повторно обращаться в подразделения ГМС для так называемой активации своего биометрического паспортного документа.

Повторно посещать подразделение Миграционной службы не нужно. После возобновления работы в полном объеме те подразделения ГМС, которые осуществляли выдачу паспорта только за подписью, направили в аппарат ГМС (в Департамент информатизации, телекоммуникаций и защиты информации) письма с информацией о таких паспортных документах для дальнейшего внесения данных в реестр - отметки о выдаче паспортов проставляются вручную, после чего паспорт гражданина Украины, к примеру, может начать отображаться в приложении Дія, для формирования е -паспорт.

То есть, если паспорт был выдан в период, когда информационные базы ГМС не работали, это не означает, что он недействителен. Это не так — эти паспорта действительны и могут удостоверять личность и подтверждать гражданство человека.

10. Можно ли оформить паспорт гражданина Украины в консульстве за границей?

Данный вопрос относится к компетенции Министерства иностранных дел Украины. Всю необходимую контактную информацию МИД Украины рекомендуем искать на их официальном вебсайте или на официальной странице Министерства в соцсети Facebook.

Получение паспорта через третьих лиц

11. Можно ли переслать готовый паспортный документ гражданина Украины за границу?

Пока такого алгоритма действий ГМС Украины нет. Однако, если бы такая возможность появилась, мы обязательно сообщим об этом нашим соотечественникам, нуждающимся в оформлении паспортного документа за рубежом.

12. Может ли отец получить загранпаспорт ребенка, если документы на оформление подавала мать?

В соответствии с требованиями порядка, утвержденного постановлением КМУ от 7 мая 2014 г. № 152 паспорт для выезда за границу получает заявитель ( тот из родителей, кто подавал заявление-анкету).

Паспорт для выезда за границу, оформленный на имя лица, не достигшего 12-летнего возраста, может быть выдан лицу, уполномоченному на это законным представителем на основании доверенности, удостоверенной в установленном порядке.

Паспорт для выезда за границу, оформленный лицу в возрасте от 12 до 16 лет, может быть выдан лицу, уполномоченному на это законным представителем на основании доверенности, заверенной в установленном порядке, при условии присутствия лица, на имя которого оформлен паспорт для выезда за границу.

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