Паспорт добровольцу. В Украине упростили получение гражданства иностранцам, которые защищали Украину — все подробности Сегодня, 13:19 Цей матеріал також доступний українською Национальный Корпус/Twitter Перед принятием документа под стенами парламента прошла акция протеста Национального корпуса Национальный Корпус/Twitter

Верховная Рада упростила получение украинского гражданства иностранцам, которые участвовали в боевых действиях на востоке на стороне Украины.



За соответствующее решение проголосовали 230 народных депутатов. Это уже второе чтение законопроекта.

Этот закон защищает тех, кто воевал за Украину, от выдачи другим странам

Председатель Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря рассказал, что этим законом лицам, воевавших за независимость Украины, предоставляется право получить гражданство Украины и обезопасить их от выдачи другим странам.

«К сожалению, существует практика, когда они могут быть выданы или попасть на территорию страны-агрессора. Чтобы этого не произошло, подготовлено такой законопроект, который имеет право предоставить таким гражданам получить гражданство Украины, а также обезопасить их от необоснованной выдачи в те страны, которые не являются дружественными Украине», — отметил Немыря.

Как получить паспорт Украины

Для иностранцев-добровольцев отменяется требование непрерывного проживания на законных основаниях на территории Украины в течение последних пяти лет, а также необходимость владения украинским языком.

Перед принятием документа под стенами парламента прошла акция протеста

Доказательством участия иностранца в защите территориальной целостности является справка Министерства обороны, Министерства внутренних дел или командира подразделения, задействованного в проведении антитеррористической операции, а также решение суда, которым установлен факт участия иностранца в защите территориальной целостности Украины.

Перед принятием документа под стенами парламента прошла акция протеста Национального корпуса под названием Паспорт добровольцу. Около сотни представителей собралось под стенами парламента. К акции присоединились военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях на востоке Украины от 2014 года.

«Вообще у меня бабушка украинка, вообще я люблю Украину. Я пришел на защиту Украины, потому что я считаю, что это было нужно», — говорит Станислав, гражданин Молдовы, который воевал в составе Азова.

Защитники вне закона

«Почти половина иностранцев, защищавших нашу страну, находились вне закона», — говорит юрист Национального Корпуса Евгений Комиссар. К тому же, иностранные добровольцы лишены минимальных социальных прав и гарантий.

Во многих защитников нет законных оснований находиться в Украине

Он напомнил историю Гии Церцвадзе, добровольца с Донбасса, у которого обнаружили рак, но тот не смог поехать на лечение в Турцию из-за неофициального статуса и впоследствии скончался в Украине.

«У них закончился срок действия их паспортов, у них нет вида на жительство, нет вообще законных оснований находиться здесь, в Украине. И в любой момент президент, СБУ, МВД, другие структуры могут просто взять этого человека и выбросить ее из этого государства. Ей запрещено официально работать, получать пенсию, выплаты по инвалидности, другие социальные выплаты и помощь, которая принадлежит им, как людям, которые принимали участие в боевых действиях», — отметил Комиссар.