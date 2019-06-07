Паспорт добровольцу. В Украине упростили получение гражданства иностранцам, которые защищали Украину — все подробности
Верховная Рада упростила получение украинского гражданства иностранцам, которые участвовали в боевых действиях на востоке на стороне Украины.
За соответствующее решение проголосовали 230 народных депутатов. Это уже второе чтение законопроекта.
Председатель Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря рассказал, что этим законом лицам, воевавших за независимость Украины, предоставляется право получить гражданство Украины и обезопасить их от выдачи другим странам.
«К сожалению, существует практика, когда они могут быть выданы или попасть на территорию страны-агрессора. Чтобы этого не произошло, подготовлено такой законопроект, который имеет право предоставить таким гражданам получить гражданство Украины, а также обезопасить их от необоснованной выдачи в те страны, которые не являются дружественными Украине», — отметил Немыря.
Как получить паспорт Украины
Для иностранцев-добровольцев отменяется требование непрерывного проживания на законных основаниях на территории Украины в течение последних пяти лет, а также необходимость владения украинским языком.
Доказательством участия иностранца в защите территориальной целостности является справка Министерства обороны, Министерства внутренних дел или командира подразделения, задействованного в проведении антитеррористической операции, а также решение суда, которым установлен факт участия иностранца в защите территориальной целостности Украины.
Перед принятием документа под стенами парламента прошла акция протеста Национального корпуса под названием Паспорт добровольцу. Около сотни представителей собралось под стенами парламента. К акции присоединились военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях на востоке Украины от 2014 года.
«Вообще у меня бабушка украинка, вообще я люблю Украину. Я пришел на защиту Украины, потому что я считаю, что это было нужно», — говорит Станислав, гражданин Молдовы, который воевал в составе Азова.
Защитники вне закона
«Почти половина иностранцев, защищавших нашу страну, находились вне закона», — говорит юрист Национального Корпуса Евгений Комиссар. К тому же, иностранные добровольцы лишены минимальных социальных прав и гарантий.
Он напомнил историю Гии Церцвадзе, добровольца с Донбасса, у которого обнаружили рак, но тот не смог поехать на лечение в Турцию из-за неофициального статуса и впоследствии скончался в Украине.
«У них закончился срок действия их паспортов, у них нет вида на жительство, нет вообще законных оснований находиться здесь, в Украине. И в любой момент президент, СБУ, МВД, другие структуры могут просто взять этого человека и выбросить ее из этого государства. Ей запрещено официально работать, получать пенсию, выплаты по инвалидности, другие социальные выплаты и помощь, которая принадлежит им, как людям, которые принимали участие в боевых действиях», — отметил Комиссар.