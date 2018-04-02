"Пасхальное перемирие": боевики десять раз провоцировали силы АТО

В понедельник, 2 апреля, российско-оккупационные войска десять раз нарушили режим "пасхального перемирия", в результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донецком направлении боевики открывали огонь из 82 мм минометов по украинским позициям в Песках. Защитников Шахты Бутовка обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, а защитников Водяного - из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Авдеевки оккупанты применили гранатометы, а неподалеку Водяного и Талаковки - стрелковое оружие.

На Луганском направлении от начала суток соблюдено перемирие в полной мере.

Напомним, что 1 апреля в зоне АТО было зафиксировано 38 обстрелов украинских позиций со стороны террористов.