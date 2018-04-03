Пасхальная корзина в Украине подорожала в полтора раза

В этом году пасхальная корзина обойдется как минимум в 300 гривен

Пасхальная корзина подорожала в полтора раза. В этом году традиционные праздничные продукты выросли в цене на 40-60%, рассказал в комментарии Радио НВ председатель Аграрного комитета при Торгово-промышленной палате Украины Олег Юхновский.

Цены на куличи выросли примерно на 18%. Купить изделия можно по 25-80 грн. Но элитные паски стоят и до 300 грн.

Цены повышаются из-за роста стоимости ингредиентов, говорит Юхновский. Почти вдвое подорожали яйца. Подорожание молока, масла - от 30% до 40%. А вот себестоимость дрожжей и сахара, наоборот, уменьшилась, хотя и не существенно. Стоимость Кагора почти не изменилась. По подсчетам специалистов Украинской аграрной конфедерации, средняя пасхальная корзина обойдется почти в 300 гривен.

Смотрите также

"Если говорить усредненно, в частности в Минэкономики проводили такие расчеты, то речь идет о подорожании примерно на 35%-40% корзины по сравнению с прошлым годом, - говорит Юхновский. - Некоторые эксперты называют несколько большую цифру - примерно до 60%, по-разному просчитывают. Но если усреднять, то мы говорим о 40%-55% роста стоимости пасхальной корзины".

Себестоимость продуктов

За последние три года киевляне заказывали примерно одинаковое количество пасок, рассказала в комментарии Радио НВ владелец гастрономического проекта Кифлик Татьяна Юрович. Однако себестоимость производства пасхальных продуктов увеличилась как минимум вдвое по сравнению с прошлым годом. А вот объемы заказа пасхальных корзин выросли на треть по сравнению с 2017-м, отметила Юрович. Пасхальная корзина обойдется в 1,2 тыс. грн.

"Стоимость пасхального продуктового набора - пасочек в том числе - увеличилась буквально в два раза, - сравнивает Юрович. - Прежде всего это мясо, молочные продукты. Если вы хотите хорошее масло в паску, то сейчас хорошее масло стоит 48-200 грн, чтобы паска удалась, была такая как нужно. Ну и молоко - если вы выбираете хорошей жирности, то это около 35-40 грн за литр. Мясные продукты точно так же - конечно, их стоимость возросла. Если в прошлом году килограмм какого-то мясного изделия стоил 120 грн, то теперь это 220 грн".

Праздник своими руками

Хозяйки в последнее время выбирают самостоятельное приготовление. О таком тренде Радио НВ рассказала владелица детского ресторана Бэби бар Оксана Занина. Хотя процесс приготовления куличей - трудоемкий, на кухне нужно будет провести по меньшей мере ночь, говорит Занина.

Себестоимость производства пасхальных продуктов увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом. А вот объемы заказа пасхальных корзин выросли на треть

"Это же вообще сакральный процесс, нужно соблюдать массу моментов и условий, - напоминает Занина. - Не должно быть сквозняка, не должно быть громких звуков. Чтобы тесто подошло, его ставят, укутывают, оно должно взойти. Действительно, если к этому относится как некому волшебству, к некому кулинарному творчеству, то это достаточно длительный процесс".

В то же время в течение последних нескольких лет среди украинцев все популярнее становятся предметы декора и аксессуары к Пасхе, рассказал в комментарии Радио НВ руководитель творческой платформы Crafta.ua Александр Юрьев. По его словам, в течение последних двух-трех лет украинцы выбирают сувениры как для себя, так и для гостей. Все большую популярность приобретают творческие подарки.

"Есть большой спрос на всякие интерактивные вещи. У людей длинные выходные, им нужно чем-то заняться, им не столько нужны готовые крашенки, сколько всех интересует больше процесс – чем-то занять детей, себя, - рассказывает Юрьев. - Поэтому очень много покупают в этом году наборы для того, чтобы готовиться к празднику, наборы для раскрашивания, наклеечки с разными узорами – то, что позволит самому сделать какие-то украшения без особых навыков".

По словам Юрьева, стоимость подарков и декора на Пасху в этом году несколько увеличилась. За венки или корзины придется заплатить от 300 до 400 грн. Самыми дорогими будут текстильные изделия. Этот элемент декора обойдется примерно в 800 грн.