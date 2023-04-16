Второй год в условиях военного положения. Как празднуют Пасху в Украине — фоторепортаж 16 апреля, 12:17 Жители села Лукашевка Черниговской области пришли освятить паски в церковь, разрушенную Россией (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В воскресенье, 16 апреля, украинцы празднуют Пасху — один из главных христианских праздников, который отмечается во многих странах мира. Этот праздник связан с воскресением Иисуса Христа и символизирует победу жизни над смертью и возрождение духовной жизни.

NV публикует фоторепортаж с празднования в Украине.

Предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний провел Пасхальное богослужение и крестный ход в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе.

Видео дня

Фото: ПЦУ

Фото: ПЦУ

Фото: ПЦУ

Люди также пришли освятить паски во Владимирский собор в Киеве.

Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Фото: REUTERS/Alina Yarysh

На пасхальную службу пришли жители села Лукашевка Черниговской области. Их церковь очень пострадала из-за российских обстрелов.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko