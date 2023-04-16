Второй год в условиях военного положения. Как празднуют Пасху в Украине — фоторепортаж

16 апреля, 12:17
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Жители села Лукашевка Черниговской области пришли освятить паски в церковь, разрушенную Россией (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Жители села Лукашевка Черниговской области пришли освятить паски в церковь, разрушенную Россией (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В воскресенье, 16 апреля, украинцы празднуют Пасху — один из главных христианских праздников, который отмечается во многих странах мира. Этот праздник связан с воскресением Иисуса Христа и символизирует победу жизни над смертью и возрождение духовной жизни.

NV публикует фоторепортаж с празднования в Украине.

Предстоятель Православной Церкви Украины ЦУ) митрополит Епифаний провел Пасхальное богослужение и крестный ход в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе.

Видео дня

ПЦУ
Фото: ПЦУ
ПЦУ
Фото: ПЦУ
ПЦУ
Фото: ПЦУ

Люди также пришли освятить паски во Владимирский собор в Киеве.

REUTERS/Alina Yarysh
Фото: REUTERS/Alina Yarysh
REUTERS/Alina Yarysh
Фото: REUTERS/Alina Yarysh
REUTERS/Alina Yarysh
Фото: REUTERS/Alina Yarysh
REUTERS/Alina Yarysh
Фото: REUTERS/Alina Yarysh

На пасхальную службу пришли жители села Лукашевка Черниговской области. Их церковь очень пострадала из-за российских обстрелов.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Церковь Украинцы Празднование Митрополит Епифаний ПЦУ Пасха 2023

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