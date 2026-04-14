На Житомирщине пес присоединился к празднованию Пасхи, «спев» гимн Украины — видео

14 апреля, 12:19
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На Житомирщине пес «подпевает» гимн Украины (Фото: Скриншот видео / BBC)

На Житомирщине пес «подпевает» гимн Украины (Фото: Скриншот видео / BBC)

В поселке Чоповичи Житомирской области пес присоединился к празднованию Пасхи, «спев гимн Украины». Как оказалось, поет он далеко не впервые, пишет BBC.

Пес каждое утро приходит к Аллее героев в Чоповичах и воет, пока длится минута молчания. Когда звучит гимн Украины, животное начинает «подпевать». Так пес присоединяется к чествованию погибших героев.

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В городе Нововолынск на Волыни испекли гигантский кулич к Пасхе и презентовали его общине.

Пасху презентовали во второй день пасхальных праздников во время благотворительного культурно-художественного мероприятия Пасха-фест. Выпекла пасхальную выпечку весом более 200 килограммов, высотой более 100 сантиметров и диаметром 80 сантиметров местная пекарня.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Пасха Домашние животные Собаки

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