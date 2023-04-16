ПЦУ провела первую Пасхальную службу в Киево-Печерской лавре — фото, видео 16 апреля, 13:46 ПЦУ провела Пасхальную службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры (Фото:ПЦУ / Facebook)

В воскресенье, 16 апреля, в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры впервые прошло Пасхальное богослужение Православной церкви Украины (ПЦУ). Это первое за триста лет пасхальное богослужение в этом храме, которое проводилось на украинском языке.



Как сообщает Радио Свобода, с шести часов утра верующие приходили в церковь для освящения пасок и пасхальных яиц. Полиция на входе проверяла у верующих документы и пасхальные корзины.

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Службу провел и.о. наместника Лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий. Во время пасхального богослужения он говорил о войне России против Украины: отметил жертвенность защитников Украины, вспомнил пострадавших от войны и поблагодарил тех, кто им помогает.

Представители УПЦ Московского патриархата, которые должны были освободить территорию Лавры еще более двух недель назад, несмотря на это сегодня тоже проводили пасхальное богослужение на ее территории — в церкви преподобного Агапита Печерского.

Один из монахов назвал ПЦУ раскольниками, над которыми имеет власть «Порошенко, конфетная фабрика». Священники УПЦ МП пытались запрещать съемку, сообщает Громадське.

Ночное пасхальное богослужение ПЦУ провела в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе, а УПЦ — в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской Лавры.

Как сообщалось, свое пасхальное поздравление для украинцев президент Украины Владимир Зеленский записал возле главного храма Киево-Печерской Лавры — Успенского собора.

Успенский собор Киево-Печерской Лавры и Трапезная церковь вернулись в государство из пользования УПЦ Московского патриархата в январе 2023 года.

Первую службу ПЦУ провела там на Рождество.

Службу в Вербное воскресенье на прошлой неделе ПЦУ также провела на территории Лавры — в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских.