Зеленский на территории Киево-Печерской Лавры записал пасхальное видеообращение к украинцам — полный текст и видео 16 апреля, 08:19 Зеленский записал пасхальное видеообращение к украинцам на территории Киево-Печерской Лавры (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 апреля, поздравил украинцев с Пасхой. Видеообращение глава государства записал у главного храма Киево-Печерской Лавры — Успенского собора.

Поздравительное видео опубликовано на страницах Зеленского в соцсетях.

Публикуем также полный текст поздравления президента.

Великий народ великой страны!

В конце минувшей зимы Россия принесла на нашу землю полномасштабную войну. А с ней – смерть, боль и мрак. Утром 24 февраля солнце так и не взошло. Рассвет так и не наступил. Утром 24 февраля началась темная ночь. И в то же время началось наше пробуждение. Наша борьба.

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Темнота не смогла затмить наш дух, стремление к свободе, любовь к родной земле и готовность ее защищать.

Мы сохранили свет внутри себя. Победили панику, страх, междоусобицы и распри. Мы объединились. Миллионы вспышек в миллионах украинских сердец стали одним большим костром. В этом огне закалялась наша мощь и несокрушимость, этот огонь не дал погаснуть нашей надежде и вере, этот огонь увидел весь мир. Объединился вокруг него, стал рядом с нами.

Тогда мы победили отчаяние, уныние, усталость, боль. Миллионы огоньков в глазах миллионов украинцев слились в один мощный луч света. Он помог не заблудиться во тьме, не сбиться с дороги, озарил путь к правильной цели.

Это то, за что боролись разные поколения в разных веках. То, за что последние девять лет и 417 дней отдавали жизнь наши воины света – защитники и защитницы Украины.

То, за что мы сражаемся против темных сил сегодня. Это наш рассвет. Наше возрождение. Это рассвет независимой Украины.

Мы отмечаем сегодня праздник Воскресения Господня. Его главным символом есть победа: победа добра, победа правды, победа жизни. С непоколебимой верой в необратимость этих побед мы встречаем Пасху.

В этот день год назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня – чтобы Украина победила. Мы не только ждем и просим, но одерживаем и творим эту победу сами. 417 дней. Мы уже проделали немалый путь. Впереди у нас самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет. Когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтое знамя. Оно непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле. На всех временно оккупированных чертами территориях. Наш флаг будет развеваться на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Желтое солнце в мирном синем небе, и это свет справедливости.

Это свет воссоединения людей и семей. Украинцев. Всех, кто сейчас на фронте, и всех, кто помогает им в тылу. Сияние улыбок победителей и их семей. Блеск боевых орденов вернувшихся героев. Блеск счастливых глаз родителей, детей, любимых и близких, которые дождутся.

Это свет возрождения. Восстановление того, что уничтожил и изуродовал оккупант. Восстановление нашей прекрасной страны, которая в будущем станет еще прекраснее.

Это свет истины и правды. Торжество закона и правосудия. Привлечение к ответственности и наказанию всех, кто отдавал и выполнял преступные приказы. Всех, кто убивал, пытал, грабил и кто будет отвечать и в международном трибунале, и на суде Божием.

Небеса видят нашу веру и твердость. Мир видит нашу отвагу и несокрушимость. Враг видит нашу силу и решительность. А значит, Украина увидит свет победы.

Вера в нее объединяет всех нас. Всегда, особенно сегодня. В Пасху, которая испокон веков была для украинцев семейным праздником, днем тепла, надежды и большого единения. Война не смогла стереть нас, наши ценности, наши традиции, наши праздники и самые главные вещи, которые они символизируют.

И потому где бы мы ни отмечали Пасху, где бы каждый из нас сейчас ни был — мы встречаем Пасху вместе.

Мы одна большая семья. Украинцы. У нас один большой дом. Украина. У нас одна большая цель. Победа. Для всех.

Тех, кто уже не с нами, кто отдал жизнь за Украину. Мы помним каждого и просим у Бога упокоить их души. Мы верим в каждого, кто продолжает защищать Родину, и просим у Бога защитить их и уберечь.

Всеми силами мы боремся за свою землю и просим о содействии небесных сил. В сотнях молитв, которые говорили наши предки перед боем. Которые помогают и хранят наших воинов сегодня.

Одевшись занавесом Христа,

кожа моя – панцирь железный,

кровь – рыжая крепкая, кость – меч булатный.

Быстрее стрелы, бдительнее сокола.

Броня на мне.

Господь во мне.

Чтоб было завтра.

Чтобы был мирный рассвет.

Чтобы была победа.

Чтобы была Украина.

Христос воскрес! Воистину воскрес!