Суд продлил действие обязанностей для митрополита Павла 13 августа, 19:20 Павел (Лебедь) в суде, 1 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Соломенский районный суд Киева продлил срок действия обязательств для митрополита УПЦ МП Павла.

Об этом в воскресенье, 13 августа, рассказал его адвокат Никита Чекман, сообщает Суспільне.

Чекман отметил, что срок действия обязанностей продлили в рамках досудебного расследования, однако не более чем на два месяца.



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По его словам, прокурор требовал дополнительно запретить митрополиту Павлу посещать Киево-Печерскую Лавру. Однако суд ходатайство отклонил.



Митрополит Павел имеет такие обязательства:

носить электронный браслет;

не покидать село Вороньков Киевской области без уведомления об этом следователя;

по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье в данном уголовном производстве;

не общаться с потерпевшими и свидетелями.

1 апреля экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу СБУ вручила подозрение по двум статьям — разжигание религиозной вражды (ч. 1 ст. 161 УКУ) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). В его доме провели обыски.

В тот же день Шевченковский райсуд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. Митрополит называет дело «политическим».

Павел получил подозрение на фоне того, что УПЦ (московского патриархата) отказывалась освобождать Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде.

13 июля СБУ сообщила Павлу о новом подозрении из-за интервью, в котором он, по данным следствия, отрицал существование Украины как суверенного государства и называл войну России против Украины «гражданским конфликтом».

7 августа митрополита Павла освободили из-под стражи под залог в 33,3 млн грн.

Адвокат заявил, что сумму залога собрали прихожане УПЦ (МП) после того, как на сайте церкви опубликовали реквизиты. По его словам, залог внесли около 1000 человек.