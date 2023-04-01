Митрополиту Павлу в зале суда надели электронный браслет — видео 1 апреля, 22:48 Митрополиту Павлу в зале суда надели электронный браслет (Фото:Радио Свобода / Telegram)

Экс-наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту УПЦ МП Павлу в зале Шевченковского райсуда надели электронный браслет после того, как суд назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца.

Видео из зала суда опубликовало Радио Свобода.

Сначала Павел заявлял, что состояние здоровья не позволяет надеть ему электронный браслет. Он также говорил о намерении позвонить по телефону врачам, чтобы они это подтвердили.

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«У меня сахарный диабет. Пожалуйста, вешайте. Это на вашей совести», — говорил Павел представителю полиции.

В конце концов, электронный браслет таки одели на ногу экс-настоятелю Лавры.

Шевченковский райсуд Киева в субботу, 1 апреля, провел заседание по избранию экс-настоятеля Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) меры пресечения.

Заседание прерывалось в связи с тем, что Павел пожаловался на плохое самочувствие, однако вскоре суд согласовал его принудительный повод и в 18:30 заседание возобновилось.

По итогам заседания суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

В то же время, суд отклонил ходатайство прокуратуры о запрете Павлу использовать соцсети для общения с верующими.

Суд состоялся после того, как в субботу, 1 апреля, СБУ сообщила митрополиту Павлу о подозрении по двум статьям — разжигания религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

СБУ опубликовала перехваченные записи разговоров Павла, которые стали доказательствами обвинений. Кроме того, в доме Павла провели обыски, а его самого вызвали на допрос.

Павел во время заседания суда заявил, что это «политическое дело» и он «никогда не был на стороне агрессии».



Подозрение митрополиту Павлу объявили на фоне того, как УПЦ (Московского патриархата) так и не освободила Киево-Печерскую Лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде.