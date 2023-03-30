«О вере речь не идет». Паша Мерседес и его прихвостни манипулируют, чтобы удержаться у кассы — Клочок 30 марта, 10:52 Эксклюзив NV Митрополит УПЦ МП Павел (Фото:NV)

УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре, 29 марта, а они подали в суд, ведь считают решение о выселении незаконным.

Ситуацию прокомментировал в эфире Radio NV Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики Башня.

«Московские попы просто хватаются за последнюю соломинку, чтобы удержаться у кассы. Это мое видение: здесь о вере речь не идет. Я, к сожалению, не услышал [29 марта] ни от них, ни от журналистов или от кого-то другого цитату, прозвучавшего неделю назад от Вселенского Патриарха Варфоломея, который сказал, что РПЦ разделяет ответственность за агрессию России против Украины. <...> То, что говорит Паша Мерседес, то, что говорят его прихвостни, — это фактически манипуляция», — говорит Клочок.

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Поэтому хорошо, что процесс выселения УПЦ МП из лавры перейдет в судебную плоскость, считает политический эксперт:

«Нам уже нужно перестать вести эту экзистенциальную борьбу с российскими верующими (а я их именно так называю) за то, кто там должен быть, а кто — нет, а переходить в правовую плоскость. То есть, с помощью решений судов выселять их оттуда и поставить точку в этом вопросе».

Однако, отмечает Клочок, даже представители УПЦ МП понимают, каким будет правосудие:

«Все же отдельные московские попы берут свои манатки и уезжают оттуда, понимая бесперспективность [судебных процессов]».

Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний благословил исполнять обязанности наместника Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ архимандрита Авраамия (Лотыша), который ранее был представителем УПЦ МП. В считанные часы митрополит Онуфрий наложил на архимандрита Авраамия запрет в служении «за уклон в раскол и грубое нарушение присяги».

«Одним дам, другим не дам, то есть архимандрита сразу лишаем сана, а других нет. По-моему, это означает наличие в УПЦ МП коррупционных связей среди их так называемой элиты. То есть, это не о вере. Я не случайно сказал, что их просто оторвали от кассы», — добавил Клочок.