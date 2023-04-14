СБУ просит украинцев избегать массовых собраний на Пасху 14 апреля, 12:34 Верующие в церкви Киева в Вербное воскресенье, 9 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

СБУ призывает украинцев ограничить посещение массовых мероприятий перед пасхальными праздниками и во время них. Там не исключают, что Россия может устроить провокации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого Россия пытается применять разнообразные инструменты и, среди прочего, уделяет особое внимание религиозной тематике», — заявили в СБУ.

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Там обнародовали список следующих рекомендаций:

ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;

не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;

соблюдать комендантский час;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие;

без необходимости не задерживаться в храмах;

сообщать правоохранителям о подозрительных предметах и людях, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.



Второй год подряд Пасха в Украине будет проходить в условиях военного положения. В Киеве богослужения в храмах будут проходить онлайн. Корзину можно будет освятить после комендантского часа, который в столице продлится с 00:00 до 05:00.