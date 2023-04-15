Пасха 2023. Где и когда смотреть богослужения по случаю праздника Воскресения Христова 15 апреля, 09:30 Колокольня и Успенский собор Киево-Печерской лавры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Православные и греко-католики в Украине в эти выходные отмечают один из самых значимых праздников церковного календаря — Воскресение Христово. NV рассказывает, как следить за трансляциями богослужений.



Из-за полномасштабного вторжения рашистов во всех регионах, кроме Закарпатской области, действует комендантский час, поэтому свободный доступ верующих в храмы невозможен. Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь рекомендуют следить за торжественными пасхальными богослужениями по ТВ, в YouTube или в социальных сетях.

Видео дня

15 апреля в 23:00 телеканал Суспільне. Культура будет транслировать Богослужение ПЦУ по случаю праздника Светлого Христова Воскресения. Митрополит Епифаний будет служить в Свято-Михайловском соборе Киева.

С 09:00 16 апреля в этом храме пройдет праздничная литургия, ее можно увидеть на платформах ПЦУ в YouTube и Facebook.

В 2023 году впервые пасхальное богослужение ПЦУ состоится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Утренняя литургия начнется 16 апреля в 06:00, ожидается, что ее проведет и.о. наместника Лавры архимандрит Авраамий, сообщало Суспільне.

Пасхальную утреню и освящение пасок в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ 16 апреля в 07:30 покажут телеканал Суспільне. Культура и YouTube-канал храма.