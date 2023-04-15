Пасхальные богослужения ПЦУ и УГКЦ — онлайн 15 апреля, 15:30 В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ пройдут пасхальные богослужения (Фото:Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві / Facebook)

В храмах Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви вечером 15 апреля и утром 16 апреля проходят праздничные службы по случаю праздника Воскресения Христова. NV предлагает следить за ними вживую.

Трансляцию пасхального богослужения ПЦУ из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве ведет Суспільне начиная с 23:30 15 апреля. Литургию свершает митрополит Киевский Епифаний.

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В 09.00 16 апреля в этом храме пройдет праздничная литургия, ее можно смотреть здесь.

Впервые пасхальное богослужение ПЦУ состоится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Оно начнется 16 апреля в 06:00, ожидается, что служить будет и.о. наместника Лавры архимандрит Авраамий.

Службу в главном храме украинских греко-католиков, Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, транслируют Живе Телебачення и Суспільне. Начало 16 апреля в 07:30.

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Второй год подряд Пасха в Украине отмечается в условиях военного положения. В Киеве богослужения в храмах будут проходить онлайн. Пасхальную корзину можно будет освятить после комендантского часа, который в столице продлится с 00:00 до 05:00.