Пасхальные богослужения ПЦУ и УГКЦ — онлайн
В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ пройдут пасхальные богослужения (Фото:Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві / Facebook)
В храмах Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви вечером 15 апреля и утром 16 апреля проходят праздничные службы по случаю праздника Воскресения Христова. NV предлагает следить за ними вживую.
Трансляцию пасхального богослужения ПЦУ из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве ведет Суспільне начиная с 23:30 15 апреля. Литургию свершает митрополит Киевский Епифаний.
В 09.00 16 апреля в этом храме пройдет праздничная литургия, ее можно смотреть здесь.
Впервые пасхальное богослужение ПЦУ состоится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Оно начнется 16 апреля в 06:00, ожидается, что служить будет и.о. наместника Лавры архимандрит Авраамий.
Службу в главном храме украинских греко-католиков, Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, транслируют Живе Телебачення и Суспільне. Начало 16 апреля в 07:30.
Второй год подряд Пасха в Украине отмечается в условиях военного положения. В Киеве богослужения в храмах будут проходить онлайн. Пасхальную корзину можно будет освятить после комендантского часа, который в столице продлится с 00:00 до 05:00.