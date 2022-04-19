Пасха в условиях войны: будут ли дополнительные выходные и как зависят богослужения от комендантского часа в разных городах 19 апреля, 16:22 Цей матеріал також доступний українською В большинстве городов и областей богослужения будут проводить вечером 23 апреля и утром 24 апреля, а в ночное время (в комендантский час) церкви работать не будут (Фото:Пресс-служба ПЦУ)

В этом году православная Пасха выпадает на 24 апреля 2022 года (по юлианскому календарю).



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Будут ли дополнительные выходные на Пасху 2022 в Украине?

Нет. Понедельник, 25 апреля — день после Пасхи — будет обычным рабочим днем, работа в который оплачивается в обычном порядке.

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Весной 2022 года дополнительными выходными днями в Украине действительно должны быть несколько понедельников:

25 апреля ( перенос выходного с 24 апреля 2022 года),

перенос выходного с 24 апреля 2022 года), 2 мая ( перенос выходного с 01 мая 2022 года)

перенос выходного с 01 мая 2022 года) 9 мая ( праздничный день).

Однако все три дня будут рабочими из-за того, что идет война с Россией, а в Украине введен режим военного положения. Статьей 6 Закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения установлены другие правила на этот период, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.

Будут ли работать церкви в комендантский час на Пасху?

В основном нет. Национальная полиция сообщила, что культовые сооружения (церкви) в тех регионах Украины, где будет действовать комендантский час, будут закрыты — это касается и ночи на Пасху, 24 апреля.

В это время не будут проводить богослужения, церкви не будут работать, подтвердили также Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь.

Поэтому там, где действует комендантский час, освящение пасхальных корзин будет проводиться на прилегающей к храмам территории или 23 апреля в течение дня и вечером, или утром 24 апреля, после завершения комендантского часа.

В связи с этим соответствующие разъяснения обнародовала ПЦУ:

время начала и завершения богослужений на Пасху 20222 будет приходиться на период вне комендантского часа — для безопасности прихожан и духовенства ( особенно в районах, приближенных к линиям фронта);

особенно в районах, приближенных к линиям фронта); разрешается начать Пасхальное богослужение не в полночь, а утром в воскресенье, 24 апреля, после завершения комендантского часа



украинцам следует учесть дополнительное время на дорогу к храмам и от них ( приблизительно час в зависимости от размера населенного пункта) и соотнести его со временем начала/завершения комендантского часа;

в зависимости от размера населенного пункта) и соотнести его со временем начала/завершения комендантского часа; в монастырях, имеющих закрытую территорию и доступ к которым будет ограничен на время действия комендантского часа, богослужения можно совершать в соответствии с решением руководства монастыря, с учетом общих норм

в тех районах, где нет повышенной опасности из-за боевых действий и обстрелов со стороны российских войск, духовенство может обратиться в органы местной власти за разъяснением о возможности смены режима комендантского часа в Пасхальную ночь и принимать решение о расписании служб с соблюдением такого режима.



Какой комендантский час установлен на Пасху в разных городах Украины?

В ночь на 24 апреля в украинских городах комендантский час продлится:

Киев: с 22:00 до 5:00



Днепр: в Днепропетровской области и Днепре комендантский час в ночь на Пасху отменили (вечером 24 апреля комендантский час возобновится — с 22:00 до 05:00). «Все верующие [в ночь на 24 апреля] смогут посетить богослужение. Руководители органов местного самоуправления уже получили указание не выключать уличное освещение и при необходимости увеличить количество общественного транспорта», — говорится в сообщении главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Львов: с 23:00 до 6:00

Одесса: с 21:00 до 6:00

Харьков: с 20:00 до 6:00

Запорожье: с 21:00 до 05:00.

Винница: 22:00 до 6:00

Житомир: 22:00 до 5:00



Полтава: с 21:00 до 05:00

Тернополь: с 23.00 до 05:00

Хмельницкий: с 23.00 до 05:00

Кропивницкий: с 21:00 до 06:00

Ивано-Франковск: в ночь на 23 апреля комендантский час в городе и области продлится с 23:00 до 6:00; в ночь на 24 апреля — с 23:00 до 5:00.

Чернигов: с 21:00 до 05:00

Николаев: с 21:00 до 06:00

Ровно: с 22:00 до 06:00 (хотя комендантский час не отменяется, в Ровно и Ровенской области в ночь на 24 апреля разрешена работа церквей и культовых сооружений, перемещение жителей к местам проведения богослужений и пребывание вблизи церквей. Также разрешается работа общественного транспорта на время богослужения от храмов и к храмам).

Луцк: с 23:00 до 06:00 (вместе с тем, во время действия комендантского часа в Луцке и Волынской области будет разрешено посещение церквей для освящения пасхальных корзин. Любое другое безосновательное пребывание на улицах и в общественных местах будет считаться нарушением комендантского часа. Лица, находящиеся вне храмов и близлежащих к ним территорий, где будут проводиться обряды освящения, будут подлежать проверкам правоохранителей (также для проверки будут останавливать транспортные средства).

Черновцы: 23:00 до 05:00.

Сумы: с 21:00 до 5:00.

Как будет работать метро в Киеве на Пасху 2022 года?

Столичный метрополитен будет работать по обычному графику, установленному с 18 апреля: 23 и 24 апреля пассажиров будут перевозить с 06:30 до 20:00.

Средний интервал движения по всем линиям — 30 минут. В то же время подземные станции круглосуточно принимают людей как укрытие.

Движение поездов осуществляется:

красная линия: от станции Академгородок до станции Театральная

синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки

зеленая линия: от станции метро Сырец до станции Красный хутор.

Работают пересадочные узлы:

Золотые ворота — Театральная;

Площадь Льва Толстого — Дворец спорта.

Без остановки поезда следуют мимо станций: Майдан Незалежности и Кловская.



График работы метро может оперативно меняться.



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