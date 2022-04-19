Пасха в условиях войны: будут ли дополнительные выходные и как зависят богослужения от комендантского часа в разных городах
В большинстве городов и областей богослужения будут проводить вечером 23 апреля и утром 24 апреля, а в ночное время (в комендантский час) церкви работать не будут (Фото:Пресс-служба ПЦУ)
В этом году православная Пасха выпадает на 24 апреля 2022 года (по юлианскому календарю).
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Будут ли дополнительные выходные на Пасху 2022 в Украине?
Нет. Понедельник, 25 апреля — день после Пасхи — будет обычным рабочим днем, работа в который оплачивается в обычном порядке.
Весной 2022 года дополнительными выходными днями в Украине действительно должны быть несколько понедельников:
- 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля 2022 года),
- 2 мая (перенос выходного с 01 мая 2022 года)
- 9 мая (праздничный день).
Однако все три дня будут рабочими из-за того, что идет война с Россией, а в Украине введен режим военного положения. Статьей 6 Закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения установлены другие правила на этот период, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.
Будут ли работать церкви в комендантский час на Пасху?
В основном нет. Национальная полиция сообщила, что культовые сооружения (церкви) в тех регионах Украины, где будет действовать комендантский час, будут закрыты — это касается и ночи на Пасху, 24 апреля.
В это время не будут проводить богослужения, церкви не будут работать, подтвердили также Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь.
Поэтому там, где действует комендантский час, освящение пасхальных корзин будет проводиться на прилегающей к храмам территории или 23 апреля в течение дня и вечером, или утром 24 апреля, после завершения комендантского часа.
В связи с этим соответствующие разъяснения обнародовала ПЦУ:
- время начала и завершения богослужений на Пасху 20222 будет приходиться на период вне комендантского часа — для безопасности прихожан и духовенства (особенно в районах, приближенных к линиям фронта);
- разрешается начать Пасхальное богослужение не в полночь, а утром в воскресенье, 24 апреля, после завершения комендантского часа
- украинцам следует учесть дополнительное время на дорогу к храмам и от них (приблизительно час в зависимости от размера населенного пункта) и соотнести его со временем начала/завершения комендантского часа;
- в монастырях, имеющих закрытую территорию и доступ к которым будет ограничен на время действия комендантского часа, богослужения можно совершать в соответствии с решением руководства монастыря, с учетом общих норм
- в тех районах, где нет повышенной опасности из-за боевых действий и обстрелов со стороны российских войск, духовенство может обратиться в органы местной власти за разъяснением о возможности смены режима комендантского часа в Пасхальную ночь и принимать решение о расписании служб с соблюдением такого режима.
Какой комендантский час установлен на Пасху в разных городах Украины?
В ночь на 24 апреля в украинских городах комендантский час продлится:
Киев: с 22:00 до 5:00
Днепр: в Днепропетровской области и Днепре комендантский час в ночь на Пасху отменили (вечером 24 апреля комендантский час возобновится — с 22:00 до 05:00). «Все верующие [в ночь на 24 апреля] смогут посетить богослужение. Руководители органов местного самоуправления уже получили указание не выключать уличное освещение и при необходимости увеличить количество общественного транспорта», — говорится в сообщении главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
Львов: с 23:00 до 6:00
Одесса: с 21:00 до 6:00
Харьков: с 20:00 до 6:00
Запорожье: с 21:00 до 05:00.
Винница: 22:00 до 6:00
Житомир: 22:00 до 5:00
Полтава: с 21:00 до 05:00
Тернополь: с 23.00 до 05:00
Хмельницкий: с 23.00 до 05:00
Кропивницкий: с 21:00 до 06:00
Ивано-Франковск: в ночь на 23 апреля комендантский час в городе и области продлится с 23:00 до 6:00; в ночь на 24 апреля — с 23:00 до 5:00.
Чернигов: с 21:00 до 05:00
Николаев: с 21:00 до 06:00
Ровно: с 22:00 до 06:00 (хотя комендантский час не отменяется, в Ровно и Ровенской области в ночь на 24 апреля разрешена работа церквей и культовых сооружений, перемещение жителей к местам проведения богослужений и пребывание вблизи церквей. Также разрешается работа общественного транспорта на время богослужения от храмов и к храмам).
Луцк: с 23:00 до 06:00 (вместе с тем, во время действия комендантского часа в Луцке и Волынской области будет разрешено посещение церквей для освящения пасхальных корзин. Любое другое безосновательное пребывание на улицах и в общественных местах будет считаться нарушением комендантского часа. Лица, находящиеся вне храмов и близлежащих к ним территорий, где будут проводиться обряды освящения, будут подлежать проверкам правоохранителей (также для проверки будут останавливать транспортные средства).
Черновцы: 23:00 до 05:00.
Сумы: с 21:00 до 5:00.
Как будет работать метро в Киеве на Пасху 2022 года?
Столичный метрополитен будет работать по обычному графику, установленному с 18 апреля: 23 и 24 апреля пассажиров будут перевозить с 06:30 до 20:00.
Средний интервал движения по всем линиям — 30 минут. В то же время подземные станции круглосуточно принимают людей как укрытие.
Движение поездов осуществляется:
- красная линия: от станции Академгородок до станции Театральная
- синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки
- зеленая линия: от станции метро Сырец до станции Красный хутор.
Работают пересадочные узлы:
- Золотые ворота — Театральная;
- Площадь Льва Толстого — Дворец спорта.
Без остановки поезда следуют мимо станций: Майдан Незалежности и Кловская.
График работы метро может оперативно меняться.
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