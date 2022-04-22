Возможны провокации. СБУ призвала украинцев быть особенно осторожными на Пасху 22 апреля, 15:37 Цей матеріал також доступний українською В большинстве городов и областей богослужения будут проводить вечером 23 апреля и утром 24 апреля, а в ночное время (в комендантский час) церкви работать не будут (Фото:Пресс-служба ПЦУ)

Служба безопасности Украины призвала украинцев быть особенно осторожными во время Пасхи из-за возможных российских провокаций.

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Об этом сообщили на странице СБУ на Facebook.

По информации Службы безопасности, российская пропаганда уже неоднократно распространяла заявления о возможных насильственных действиях относительно верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.

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"Таким образом росСМИ уже готовят основу для провокаций со стороны армии РФ. И заранее переводят ответственность за них на представителей «националистических объединений». Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху – один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно бдительными в этот период", – пишут в СБУ.

Гражданам следует учитывать, что в стране идет война и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Многочисленные бомбардировки церквей свидетельствуют о полном отсутствии уважения оккупантов к святыням.

"В этой связи рекомендуем верующим воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях. Также просим соблюдать правила комендантского часа, установленные гражданскими администрациями каждого региона", – добавили в СБУ.

В этом году православная Пасха приходится на 24 апреля 2022 (по юлианскому календарю). В этом году второй выходной после праздника отменили, так что понедельник 25 апреля – рабочий день. Большинство церквей не будет работать в комендантский час.



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