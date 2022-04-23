Главные богослужения Пасхи 2022: где и когда смотреть онлайн-трансляции 23 апреля, 06:02 Цей матеріал також доступний українською Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний проведет богослужение в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве (Фото:pomisna.info)

В воскресенье, 24 апреля, Украина будет праздновать Пасху — в этот раз в особых условиях военного положения.

В Киеве и многих областях Украины (кроме некоторых исключений) в ночь на 24 апреля будет действовать режим комендантского часа. В таких регионах и их областных центрах открытых для людей ночных богослужений не будет.

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Даже в дневное время Служба безопасности Украины и Национальная полиция призвали украинцев быть особенно бдительными во время Пасхи 2022, поскольку враг может организовать провокации.



Впрочем, все верующие могут 23 и 24 апреля присоединиться к богослужениям в режиме онлайн, которые будут проводить украинские церкви.

НВ напоминает о расписании важнейших из таких богослужений.

Пасха 2022: богослужение Православной церкви Украины ( ПЦУ) — онлайн

Православная церковь Украины все же проведет богослужение в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве в ночь на 24 апреля.

Его можно будет посмотреть с 23:30 23 апреля, богослужение продлится до 03:00 24 апреля:



в эфире национального всеукраинского телемарафона по телевидению или онлайн;

на YouTube канале UA:Культура;

на странице Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епифания в Facebook;

на странице ПЦУ в YouTube;

на странице ПЦУ в Facebook.

Пасха 2022 года: богослужение Украинской греко-католической церкви ( УГКЦ) — онлайн

23 апреля

08:00 — богослужение Великой Субботы

09:00 — Вечерняя с Литургией Василия Великого

16:00 — освящение пасок

Трансляция этих богослужений будет доступна на Facebook-странице Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве



24 апреля

07:30 — Надгробное, Пасхальная утреня, Божественная Литургия и освящение пасок ( прямая трансляция на Живом ТВ)

16:00 — 19:00 — освящение пасок ( онлайн-трансляция на Facebook-странице Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве)



25 апреля

09:00 — Божественная литургия

Божественная литургия 18:00 — Вечерняя служба

Трансляция обоих богослужений будет доступна на Facebook-странице Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве

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