Главные богослужения Пасхи 2022: где и когда смотреть онлайн-трансляции
Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний проведет богослужение в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве (Фото:pomisna.info)
В воскресенье, 24 апреля, Украина будет праздновать Пасху — в этот раз в особых условиях военного положения.
В Киеве и многих областях Украины (кроме некоторых исключений) в ночь на 24 апреля будет действовать режим комендантского часа. В таких регионах и их областных центрах открытых для людей ночных богослужений не будет.
Даже в дневное время Служба безопасности Украины и Национальная полиция призвали украинцев быть особенно бдительными во время Пасхи 2022, поскольку враг может организовать провокации.
Впрочем, все верующие могут 23 и 24 апреля присоединиться к богослужениям в режиме онлайн, которые будут проводить украинские церкви.
НВ напоминает о расписании важнейших из таких богослужений.
Пасха 2022: богослужение Православной церкви Украины (ПЦУ) — онлайн
Православная церковь Украины все же проведет богослужение в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве в ночь на 24 апреля.
Его можно будет посмотреть с 23:30 23 апреля, богослужение продлится до 03:00 24 апреля:
- в эфире национального всеукраинского телемарафона по телевидению или онлайн;
- на YouTube канале UA:Культура;
- на странице Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епифания в Facebook;
- на странице ПЦУ в YouTube;
- на странице ПЦУ в Facebook.
Пасха 2022 года: богослужение Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) — онлайн
- 23 апреля
- 08:00 — богослужение Великой Субботы
- 09:00 — Вечерняя с Литургией Василия Великого
- 16:00 — освящение пасок
Трансляция этих богослужений будет доступна на Facebook-странице Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве
24 апреля
- 07:30 — Надгробное, Пасхальная утреня, Божественная Литургия и освящение пасок (прямая трансляция на Живом ТВ)
- 16:00 — 19:00 — освящение пасок (онлайн-трансляция на Facebook-странице Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве)
25 апреля
- 09:00 — Божественная литургия
- 18:00 — Вечерняя служба
Трансляция обоих богослужений будет доступна на Facebook-странице Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве
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