Главные богослужения Пасхи 2022: где и когда смотреть онлайн-трансляции

23 апреля, 06:02
Цей матеріал також доступний українською
Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний проведет богослужение в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве (Фото:pomisna.info)

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний проведет богослужение в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве (Фото:pomisna.info)

Поддержи НВ

В воскресенье, 24 апреля, Украина будет праздновать Пасху — в этот раз в особых условиях военного положения.

В Киеве и многих областях Украины (кроме некоторых исключений) в ночь на 24 апреля будет действовать режим комендантского часа. В таких регионах и их областных центрах открытых для людей ночных богослужений не будет.

Видео дня
Читайте также:
Пасха в условиях войны: будут ли дополнительные выходные и как зависят богослужения от комендантского часа в разных городах

Даже в дневное время Служба безопасности Украины и Национальная полиция призвали украинцев быть особенно бдительными во время Пасхи 2022, поскольку враг может организовать провокации.

Впрочем, все верующие могут 23 и 24 апреля присоединиться к богослужениям в режиме онлайн, которые будут проводить украинские церкви.

НВ напоминает о расписании важнейших из таких богослужений.

Читайте также:
Пасха и война. Расписание богослужений в кафедральных храмах Львова и особенности празднования

Пасха 2022: богослужение Православной церкви Украины (ПЦУ) — онлайн

Православная церковь Украины все же проведет богослужение в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве в ночь на 24 апреля.

Его можно будет посмотреть с 23:30 23 апреля, богослужение продлится до 03:00 24 апреля:

  • в эфире национального всеукраинского телемарафона по телевидению или онлайн;
  • на YouTube канале UA:Культура;
  • на странице Предстоятеля ПЦУ Митрополита Епифания в Facebook;
  • на странице ПЦУ в YouTube;
  • на странице ПЦУ в Facebook.

Пасха 2022 года: богослужение Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) — онлайн

  • 23 апреля
  • 08:00 — богослужение Великой Субботы
  • 09:00 — Вечерняя с Литургией Василия Великого
  • 16:00 — освящение пасок

Трансляция этих богослужений будет доступна на Facebook-странице Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве

24 апреля

  • 07:30 — Надгробное, Пасхальная утреня, Божественная Литургия и освящение пасок (прямая трансляция на Живом ТВ)
https://www.youtube.com/watch?v=U8Q36c3tdaM&feature=emb_title
  • 16:00 — 19:00 — освящение пасок (онлайн-трансляция на Facebook-странице Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве)

25 апреля

  • 09:00 — Божественная литургия
  • 18:00 — Вечерняя служба

Трансляция обоих богослужений будет доступна на Facebook-странице Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве

Редактор: Инна Семенова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   УГКЦ Онлайн трансляция Пасха ПЦУ Богослужение Пасха 2022

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X