Пасха 2022. Выходные дни в странах, в которые выехали украинские беженцы

6 апреля, 20:28
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Когда в 2022 году пасхальные выходные дни в разных странах (Фото:cottonbro / Pexels)

Когда в 2022 году пасхальные выходные дни в разных странах (Фото:cottonbro / Pexels)

В разных странах даты праздничных выходных дней могут отличаться из-за преобладающих конфессий и других условий.

Выходные дни могут помешать тем, кто собирается решать бюрократические вопросы, поэтому стоит заранее продумать свои планы. Кроме того, в связи с военным положением, даты выходных дней изменились и в Украине.

Видео дня

24 апреля (православная Пасха) в Украине в 2022 году не является государственным выходным днем, а следующий за ним понедельник, 25 апреля, также будет рабочим.

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  • Польша. В Польше, где преобладает католицизм, Пасху отпразднуют 17 апреля, а выходными будут 16,17 и 18 апреля.
  • Румыния. В православной Румынии Пасху отметят 24 апреля, а выходными будут 22, 23, 24 и 25 апреля.
  • Молдова. В Молдове также запланированы четыре выходных, вместе со Страстной пятницей: 22, 23, 24 и 25 апреля.
  • Чехия. В Чехии выходные дни 15, 16, 17 и 18 апреля.
  • Германия. В Германии праздничные даты 15, 16, 17 и 18 апреля.
  • Франция. Во Франции пасхальные выходные дни будут в даты 16, 17 и 18 апреля.
  • США. В США выходными будут суббота и воскресенье, 16 и 17 апреля.
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Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Беженцы Выходные Праздники Пасха Пасха 2022

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