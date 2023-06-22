ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к не допустить российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры в Париже 22 июня, 20:47 Олимпийские игры (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

В четверг, 22 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету не допустить российских и белорусских атлетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже в 2024 году.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За такое решение отдали 71 голос.

«Ноги российских и белорусских спортсменов не должно быть на Олимпиаде. Ибо спорт — это, в том числе, о достоинстве и ценностях», — заявил он.

Видео дня

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, выдвинув несколько требований.

После этого правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где есть россияне, в том числе в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры-2024 в Париже.

5 апреля Международная федерация конного спорта отказалась допускать к соревнованиям спортсменов из России, несмотря на рекомендации МОК.