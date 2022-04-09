Взрыв цистерны с азотной кислотой: пары распространились в сторону позиций российских оккупантов под Кудряшовкой и Варваровкой

9 апреля, 19:56
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После повреждения цистерны с азотной кислотой в результате обстрела оккупационных войск ядовитые пары отнесло ветром к их же позициям (Фото:Сергій Гайдай via Facebook)

После повреждения цистерны с азотной кислотой в результате обстрела оккупационных войск ядовитые пары отнесло ветром к их же позициям (Фото:Сергій Гайдай via Facebook)

Пары от взрыва цистерны с азотной кислотой на Луганщине распространились в районе позиций российских оккупационных войск под Кудряшовкой и Варваровкой.

«Угрозы жизни населения нет. Воевать россияне не умеют — не рассчитали даже направление ветра. Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшевки и Варваровки», — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, говорится на странице в Facebook Луганской ОГА.

Видео дня
https://www.facebook.com/odalug/posts/350785920426479&show_text=true&width=500

Также Гайдай сообщил, что в течение дня в результате обстрелов Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и Золотого повреждено 11 объектов, среди которых 4 дома, промышленный склад, спортивная инфраструктура. По его словам, были ранены четыре человека, еще четверых удалось спасти из-под завалов и обстрелов, в том числе одного ребенка.

Ранее 9 апреля Сергей Гайдай сообщил, что возле Рубежного Луганской области российские оккупанты опять разбомбили цистерну с азотной кислотой.

Он призвал жителей не выходить из укрытий, а тех, кто находится в помещении, — закрыть окна и двери.

В прошлый раз оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой в Рубежном во вторник, 5 апреля.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Российские войска Луганская область Рубежное Сергей Гайдай Российско-украинская война

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