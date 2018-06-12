Парубий в Лондоне воспользовался метро - фото

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий воспользовался лондонским метрополитеном в ходе рабочей командировки.

Фото с поездки в общественном транспорте спикер Рады опубликовал в Twitter.

В комментарии политик добавил, что во вторник, 12 июня, начался его официальный визит в Великобританию. Он направлялся в парламент.

В течение следующих трех дней Парубий проведет ряд рабочих встреч в Лондоне и Эдинбурге.

Начался официальный визит в Великобританию. Из-за сложного трафик в Лондоне добираюсь на встрече в Парламент @UKParliament на метро. Спасибо госпожа после Натальи Галибаренко за подсказку :) @UkrEmbLondon pic.twitter.com/qRpkIj8jkz - Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 12 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что сервис Google Pay снял серию рекламных роликов в Киевском метрополитене.