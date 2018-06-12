12 июня 2018, вторник

Парубий в Лондоне воспользовался метро - фото

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Парубий направляется в парламент Великобритании 12 июня
@AndriyParubiy

Парубий направляется в парламент Великобритании 12 июня

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий воспользовался лондонским метрополитеном в ходе рабочей командировки.

Фото с поездки в общественном транспорте спикер Рады опубликовал в Twitter.

В комментарии политик добавил, что во вторник, 12 июня, начался его официальный визит в Великобританию. Он направлялся в парламент.

В течение следующих трех дней Парубий проведет ряд рабочих встреч в Лондоне и Эдинбурге.

Ранее сообщалось, что сервис Google Pay снял серию рекламных роликов в Киевском метрополитене.

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