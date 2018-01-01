Парубий направил письмо вице-президенту США с призывом усилить санкции против России Сегодня, 02:16 1 Цей матеріал також доступний українською Андрей Парубий письменно обратился к вице-президенту США с просьбой про антироссийские санкции Фото: Андрей Парубий via Facebook

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий направил письмо вице-президенту США, главе Сената Конгресса США Майку Пенсу с призывом к введению дополнительных энергетических и финансовых санкций против России.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, Парубий поблагодарил Пенса за постоянную поддержку Украины и проинформировал о событиях 25 ноября 2018 года, когда Российская Федерация, нарушая суверенитет Украины и международное право, напала на украинские катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яна Капу, захватила их, ранив и взяв в плен украинских моряков. Также в письме сообщается о военном положении в десяти областях Украины.

"Учитывая эти положения и новые агрессивные действия России, украинские депутаты призывают Соединенные Штаты ввести новый пакет санкций против Российской Федерации в соответствии с предложенным двухпартийным законопроектом Защиты Америки от Кремлевского закона об агрессии (DASKAA)", - сказано в письме.

В нем Парубий поясняет, что законопроект включает в себя санкции против операций, связанных с отдельными олигархами, политическими деятелями, новым российским государственным долгом, разработкой сырой нефти.

По словам спикера, американская законодательная инициатива предусматривает санкции в сфере некоторых видов кибер-деятельности, а также в отношении российских энергетических проектов, которые превышают 250 миллионов долларов, такими как проект газопровода Северный поток-2.

"Мы призываем вас использовать все существующие возможности, чтобы остановить агрессию России в отношении Украины и ее четкое нарушение международных правил и норм путем наложения дополнительных энергетических и финансовых санкций", - сказано в письме.

Смотрите также

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

Смотрите также

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Смотрите также

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать