«Сработали как по нотам». Крымские партизаны взяли на себя ответственность за поджог казармы РФ на оккупированном полуострове 11 декабря, 07:50 Пожар в казарме в поселке Советский (Фото:Скриншот с видео НВ/Telegram)

Партизанское движение АТЕШ (движение украинцев и крымских татар) взяло на себя ответственность за поджог казармы в Крыму, где, вероятно, находились мобилизованные россияне.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале партизан.

«База мобилизованной армии РФ в поселке Советский в Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим „проектом“ и, конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри», — говорится в их сообщении.

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Также партизаны уточнили, что в результате пожара есть жертвы, список которых пообещали опубликовать.

В субботу, 10 декабря, около 06:00 в поселке Советский во временно оккупированном Крыму произошел пожар в казарме, где находились мобилизованные россияне. Как уже отмечалось, в казарме могли находиться от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.