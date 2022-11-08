Партизаны взорвали логово оккупантов под Мелитополем — мэр

8 ноября, 21:59
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Россияне разместили свой штаб в одной из церквей в селе Вознесенка Мелитопольского района (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне разместили свой штаб в одной из церквей в селе Вознесенка Мелитопольского района (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В районе временно оккупированного Мелитополя партизаны взорвали базу российских оккупантов.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Даже на девятом месяце оккупации сопротивление жителей настолько мощное, что рашисты буквально задыхаются от него», — пишет он.

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По данным Федорова, россияне разместили свой штаб в одной из церквей в селе Вознесенка Мелитопольского района. Партизаны взорвали логово войск РФ приблизительно в 14:00.

«Наши героические силы сопротивления не ждут небесной кары, которая обязательно настигнет русню. А собственноручно расправляются с врагом», — говорит он.

Информация о потерях россиян уточняется.

По данным СМИ, в Мелитопольском районе оккупанты активно строят оборонительную линию, а окопы роют прямо в огородах людей.

https://www.youtube.com/embed/7OD_948-9Fw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Российские войска Партизаны Мелитополь

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